تسعى إسرائيل إلى تحسين صورتها المتضررة في الرأي العام العالمي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أفادت مصادر إسرائيلية بأن النظام الإسرائيلي خصص ميزانية ضخمة للإعلان وما يُعرف بـ"الدبلوماسية العامة". وقالت المصادر نفسها إنه تم رصد ميزانية غير مسبوقة تبلغ نحو 730 مليون دولار لعام 2026 للإعلان وما يُعرف بـ"الدبلوماسية العامة" أو "الدعاية"، في خطوة تهدف إلى تحسين صورة النظام المتضررة في الرأي العام العالمي، لا سيما بعد حرب غزة. وقد وافق الكنيست على هذه الميزانية الضخمة في مارس/آذار الماضي. ويُعادل هذا الرقم نحو خمسة أضعاف ميزانية العام الماضي (150 مليون دولار)، ويمثل قفزة كبيرة مقارنةً بالسنوات الثلاث الماضية. وأعلن جدعون ساعر، وزير خارجية النظام الصهيوني، أن إسرائيل تخوض معركة عالمية لكسب "القلوب والعقول"، وهو مصطلح يُشير إلى اعتماد متزايد على أدوات الدعاية إلى جانب استمرار العمليات العسكرية. ولا تقتصر هذه الميزانية على الحملات الإعلامية فحسب؛ يشمل ذلك أيضاً إنشاء وحدة مركزية للدبلوماسية العامة داخل وزارة الخارجية، وإطلاق غرفة عمليات إعلامية لمراقبة مئات وسائل الإعلام وآلاف المحتويات المتعلقة بالكيان الصهيوني يومياً. علاوة على ذلك، تم تخصيص نحو 50 مليون دولار للإعلانات الرقمية على منصات مثل جوجل ويوتيوب وX، بينما خُصص 40 مليون دولار أخرى لاستضافة مئات الوفود الأجنبية، بما في ذلك سياسيون وأكاديميون وزعماء دينيون، في خطوة تهدف إلى توسيع شبكات النفوذ الداعمة للرواية الإسرائيلية.