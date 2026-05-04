شركات النفط الأمريكية الكبرى تحذر: نحن نقترب من حافة الهاوية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ حذرت شركات النفط الأمريكية الكبرى من أنه كلما طالت فترة إغلاق مضيق هرمز، اقترب سوق النفط الخام العالمي من نقطة تحول تتسم بارتفاع الأسعار. وتقول هذه الشركات الأمريكية إنه مع كل يوم يستمر فيه إغلاق مضيق هرمز، يستهلك العالم مخزونات تجارية واحتياطيات استراتيجية ونفطًا خامًا كان مخزنًا في خزانات وناقلات قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

وأعلنت شركات إكسون موبيل وشيفرون وكونوكو فيليبس هذا الأسبوع أن هذه الاحتياطيات ساهمت في احتواء الأسعار خلال شهري مارس وأبريل، لكن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية. كما حذرت صحيفة فايننشال تايمز من احتمال حدوث ارتفاع حاد في أسعار النفط خلال الشهر المقبل. وفي الوقت نفسه، حذر تجار النفط من أن السوق قد يصل خلال أربعة أسابيع إلى نقطة تحول من شأنها أن ترفع الأسعار بشكل كبير، حيث أدى استمرار إغلاق مضيق هرمز إلى انخفاض المخزونات العالمية إلى ما دون المستويات الحرجة.