احتجاجات ستوكهولم تدين الهجمات الإسرائيلية على غزة وإيران ولبنان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ نُظمت مظاهرة في العاصمة السويدية للتنديد بهجمات النظام الإسرائيلي على دول المنطقة. وتجمع نشطاء في ستوكهولم يوم السبت للاحتجاج على العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة وإيران ولبنان. استجابةً لدعوات العديد من المنظمات غير الحكومية، احتشد المتظاهرون في ساحة أودينبلان، حاملين لافتات كُتب عليها: "أوقفوا قتل المدنيين"، و"أوقفوا الحصار الغذائي على غزة"، و"أوقفوا الهجمات على لبنان وإيران".

وطالب المشاركون بوقف فوري للإبادة الجماعية في غزة، وحثوا الحكومة السويدية على وقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل. وقالت آن كريستين كريستيانسن، وهي راهبة من كنيسة السويد، لوكالة الأناضول إن العنف الحالي يُعد جريمة ضد الإنسانية تتجاوز السياسة والدين. وشددت على ضرورة توحد المجتمع الدولي ضد هذا الظلم، مشيرةً إلى أن الكرامة التي أظهرها المقاومون في فلسطين قد ضربت مثالاً يُحتذى به للعالم. شنّ الجيش الإسرائيلي هجومًا وحشيًا على غزة استمر عامين في أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفر عن مقتل أكثر من 72 ألف شخص، وإصابة ما يزيد عن 172 ألفًا، وتسبب في دمار هائل في جميع أنحاء القطاع المحاصر. في 28 فبراير/شباط، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على إيران، ما دفع طهران إلى الردّ باستهداف مواقع إسرائيلية وقواعد أمريكية في المنطقة. كما شنّت إسرائيل هجومًا على لبنان منذ 2 مارس/آذار، أسفر عن مقتل أكثر من 2600 شخص، وتشريد أكثر من 1.6 مليون. تم تمديد وقف إطلاق النار الذي بدأ في 17 أبريل/نيسان لمدة عشرة أيام حتى 17 مايو/أيار، إلا أن إسرائيل لا تزال تنتهكه يوميًا عبر الغارات الجوية وهدم المنازل.