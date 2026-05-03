عبور ناقلة نفط إيرانية عملاقة بنجاح بعد كسر الحصار الأمريكي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ وصلت ناقلة النفط الخام العملاقة "هوجي"، التابعة للشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط (NITC)، إلى مياه الشرق الأقصى بعد عبورها حاجز المراقبة البحرية الأمريكية.

وتحمل الناقلة أكثر من 1.9 مليون برميل من النفط الخام بقيمة تقارب 220 مليون دولار.

وتشير بيانات الملاحة إلى أن الناقلة، التي شوهدت آخر مرة بالقرب من سواحل سريلانكا، واصلت مسارها عبر مضيق لومبوك في إندونيسيا باتجاه أرخبيل رياو، معتمدةً أساليب التخفي وإيقاف نظام التعرف الآلي (AIS) منذ 20 مارس/آذار 2026.

ويُظهر استخدام طرق بديلة والعبور عبر مضيق لومبوك بدلاً من الطرق المزدحمة مدى تطور استراتيجيات الملاحة الإيرانية في إدارة سلسلة إمداد الطاقة وتحييد مراقبة البحرية الأمريكية.

وقد أثبتت هذه العملية الناجحة مرة أخرى قدرة ايران التشغيلية على ضمان أمن الشحنات الاستراتيجية المنقولة إلى الأسواق المستهدفة.

