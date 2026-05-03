مخاطبا أمريكا اللواء رضائي: كونوا مستعدين لمواجهة مقبرة لحاملات طائراتكم

3 مايو 2026 - 14:20
رمز الخبر: 1809314
كتب القائد السبق لحرس الثورة الإسلامية أثناء حرب الدفاع المقدس (1980-1988) موجها كلامه للامريكيين: جهزوا أنفسكم لمواجهة مقبرة من حاملات الطائرات وقواتكم، تماماً كما بقيت حطام طائرتكم في أصفهان.

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ كتب اللواء محسن رضائي، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "أمريكا هي القرصان الوحيد في العالم الذي يمتلك حاملة طائرات. قدرتنا على مواجهة القراصنة ليست بأقل من قدرتنا على إغراق السفن الحربية. جهزوا أنفسكم لمواجهة مقبرة لحاملات طائراتكم وقواتكم، تماماً كما بقيت حطام طائرتكم في أصفهان".
