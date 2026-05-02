آية اللّه الأعرافيّ: سيواصل الحوزويّون الواعون إلى جانب الشعب الإيرانيّ مسار الشهرين الماضيين بمزيدٍ من الثبات

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أصدر آية اللّه علي رضا الأعرافيّ، مدير الحوزات العلميّة الإيرانيّة، بيانًا أشاد فيه بالإنجازات الاستراتيجيّة والحضاريّة للشّعب الإيرانيّ ومحور المقاومة في هذا المعترك التاريخيّ، مشدّدًا على بقاء الحوزويّين الواعين في قلب الميدان كخدّامٍ للأمّة ومجاهدين في سبيل اللّه، ومبيّنًا أنّ الأولويّة القصوى للحوزويّين هي القيام بالدور الفعّال في هذا الدفاع المقدّس. وفيما يلي النصّ الكامل لهذا البيان:

بسم اللّه الرحمن الرحيم

﴿أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾ [البقرة: 214]

في هذا المنعطف التّاريخيّ والمعركة العظيمة بين الحقّ والباطل، لقد حقّقت إيران العزيزة الشّامخة ومحور المقاومة والثورة الإسلاميّة، إنجازاتٍ استراتيجيّةً وحضاريّةً كبرى. وقد تحقّق ذلك بفضلٍ إلهيٍّ، وفي ظلّ خطاب الثّورة الإسلاميّة ومعمارها الكبير الإمام الخمينيّ (قدس الله سرّه)، وببركة الدماء الطاهرة للشهداء الأبرار ولا سيّما القائد الشهيد العزيز الإمام الخامنئيّ (رضوان اللّه تعالى عليه)، فضلًا عن الصمود الفريد للشّعب الإيرانيّ الرّشيد، وتضحيات القوّات العسكريّة والأمنيّة الباسلة، وجهود مسؤولي البلاد، وكذلك توجيهات قائد الثورة المعظّم سماحة آية اللّه السيّد مجتبى الخامنئيّ (حفظه اللّه) وإرشادات المراجع العظام ونخب الحوزة والجامعة. وإنّ هذا التألّق المشرق للإسلام والثّورة الإسلاميّة، وما أسفر عنه من إذلالٍ للأعداء المتغطرسين المعتدين وتغييرٍ للمعادلات العالميّة، لجديرٌ بالشكر والثناء بين يدي اللّه المتعال.

واليوم، في خضمّ هذا المسار النورانيّ والحيويّ والمحفوف بالصّعاب والتّعقيدات، وفي صلب هذه المعركة التّاريخيّة والمصيريّة، يجب على الجميع، من خلال التضرّع والابتهال إلى الباري عزّ وجلّ، والاستمداد من الأولياء الإلهيّين والإمام المهديّ المنتظر (أرواحنا فداه) والشّهداء الأبرار، وبالاستقامة والصلابة والتواجد في الميدان، ووحدة الصفوف وانسجامها، والذكاء والشجاعة؛ أن نواصل مسار الجهاد في سبيل اللّه. وممّا لا شكّ فيه أنّ الشعب الإيرانيّ العظيم والشباب الأعزّاء ومجاهدي الأمّة الإسلاميّة ومحور المقاومة سيبقون صامدين على هذا العهد الإلهيّ، ولن يهدأ لهم بالٌ حتّى فتح القمم والانتصار على المعتدين على إيران والأمّة المسلمة، والناكثين للعهود والمستكبرين النهّابين في العالم، وسيواصلون المقاومة الباسلة في كافّة المجالات العسكريّة والسياسيّة والاقتصاديّة والثقافيّة والعلميّة. ولا شكّ أنّ النّصر الإلهيّ والإمدادات الغيبيّة ستتنزّل، وستتحقّق الفتوحات السماويّة والانتصارات الكبرى، بعون اللّه وإذنه.

إنّ رجال الدين الواعين والحوزات العلميّة، والجموع الغفيرة من الطلّاب والفضلاء والأساتذة والمبلّغين والمجاهدين في الحوزات العلميّة، والمؤسّسات والمراكز والمدارس الحوزويّة، سيبقون دائمًا في قلب الميدان إلى جانب الشعب الإيرانيّ، خدّاماً للأمّة ومجاهدين في سبيل الله وجنوداً للإسلام وإيران والأمّة وسيواصلون مسار الشهرين الماضيين بصلابةٍ أكبر، ويعتبرون الأولويّة القصوى والرسالة الأولى هي القيام بالدور الفعّال في هذا الدفاع المقدّس.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ [آل عمران: 126]

علي رضا الأعرافيّ

مدير الحوزات العلميّة الإيرانيّة

