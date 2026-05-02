العتبة الحسينية تعلن مواصلة العمل في مشروع معهد نور الامام الحسين(ع) للمكفوفين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ بتوجيه من ممثل المرجعية الدينية العليا، اعلن قسم المشاريع الهندسية والفنية في العتبة الحسينية، عن مواصلة العمل في مشروع معهد نور الإمام الحسين (عليه السلام) للمكفوفين في محافظة كربلاء.

وقال مدير المشروع المهندس علاء حسن هادي في حديث لـ(الموقع الرسمي)، إن "قسم المشاريع الهندسية والفنية يواصل العمل مشروع معهد نور الإمام الحسين (عليه السلام) للمكفوفين، في محافظة كربلاء، وذلك بتوجيه من ممثل المرجعية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي".

وأوضح أن "المشروع يتكون من(4)طوابق، وبمساحة أرض تبلغ (1800) م²، فيما تصل المساحة البنائية إلى (4700) م²، حيث يشهد المشروع تقدما ملحوظا في نسب الإنجاز، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية متكاملة للمكفوفين".

وأضاف أن "المعهد يضم مرافق تعليمية وخدمية متكاملة، تشمل (20) صفا دراسيا بمساحة (20) م² للصف الواحد، و(7) ورش فنية بمساحة (40) م² لكل ورشة، فضلا عن غرف منام مخصصة للطلبة، وقاعة رياضية مغلقة بمساحة (250) م²، إلى جانب كافيتريا ومطعم مركزي، وغرف إدارية".

وأشار إلى أن "التصميم يتضمن أيضاً تزويد المبنى بثلاثة مصاعد، بما يضمن سهولة الحركة والتنقل داخل المعهد، وبما يلبي احتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة البصرية".

ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من المشاريع الإنسانية والتعليمية التي تتبناها العتبة الحسينية المقدسة، بهدف توفير بيئة تخصصية نموذجية لذوي الاحتياجات الخاصة، تسهم في تنمية قدراتهم ودمجهم في المجتمع بشكل فاعل.

.....................

انتهى / 323