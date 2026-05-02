السيد احمد الصافي يؤكد: مصحف النجف رد عملي على الشبهات التي يُرمى بها اتباع اهل البيت (ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ قال المتولّي الشرعيّ للعتبة العبّاسية المقدّسة العلّامة السيد أحمد الصافي، أنّ مصحف النجف الأشرف هو ردٌّ عمليّ على بعض الشبهات، التي يُرمى بها أتباعُ أهل البيت(عليهم السلام) فيما يخصّ القرآن الكريم.

جاء ذلك خلال استقباله وفد قرّاء العتبتَينِ المقدّستَينِ، واستماعه لشرحٍ عن جهود خدمة كتاب الله العزيز.

واوضح أنّ فكرة طباعة مصحف النجف الأشرف والمراحل التي مرّت به وُلِدت عام 2009، وفي السنوات الخمس الأخيرة تمّ إنجاز العمل حتّى انتهى في شهر رمضان الكريم 1447، وأُعلِن عنه في ذكرى ولادة الإمام الرضا(عليه السلام).

وأضاف أنّ أهمّية مثل هذه الطبعة العراقية وباسم النجف الأشرف، تكمن في الردّ على بعض الشبهات التي يُرمى بها أتباعُ أهل البيت(عليهم السلام) فيما يخصّ القرآن الكريم، رغم أنّهم يؤمنون بسلامته من كلّ نقصٍ أو تحريف، ويكتبون بأقلام خطّاطيهم ويطبعون نفس ما يتداوله باقي المسلمين من نسخ المصحف الشريف.

