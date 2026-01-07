آية اللّه السبحانيّ: ضرورة معالجة المشكلات المعيشيّة للشعب ومواجهة أعمال الشغب

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ التقى أعضاء الهيئة الرئاسيّة لجماعة المدرّسين في الحوزة العلميّة بقم، آية اللّه السيّد هاشم الحسينيّ البوشهريّ، وآية اللّه عباس الكعبيّ، وآية اللّه السيّد أحمد خاتميّ، و آية اللّه محسن الأراكيّ، وآية اللّه محمود عبد اللّهيّ، وحجّة الإسلام والمسلمين محمود رضا جمشيديّ، بسماحة آية اللّه العظمى الشيخ جعفر السبحانيّ، حيث جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر.

وشدّد آية اللّه العظمى السبحانيّ على ضرورة وحدة الكلمة وتجنّب الفرقة بوصفهما من أهمّ السبل لتجاوز مشكلات المجتمع، واستشهد سماحته بقوله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: 103]، مبيّنًا أنّ هذه الآية تحذّر بوضوحٍ من التفرقة وتعتبر الوحدة عاملًا للنجاة وتعزيز التماسك الاجتماعيّ.

وتابع سماحته بالاستناد إلى آيةٍ أخرى من القرآن الكريم، موضحًا أنّ اللّه تعالى يقول في بيان العقوبات الإلهيّة: ﴿أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا﴾ [الأنعام: 65]؛ أي يجعل الناس فرقًا وجماعاتٍ متناحرةً، مؤكّدًا أنّ هذا النوع من الفرقة هو عذابٌ إلهيٌّ لا ينزل من السماء؛ بل ينبع من داخل المجتمع، ممّا يسلب المجتمع القدرة على حلّ مشكلاته.

كما صرّح آية اللّه العظمى السبحانيّ بأنّ حلّ مشكلات البلاد، ولا سيّما في الجانب المعيشيّ، يتطلّب التشاور والتعاضد بين جميع المسؤولين، مبيّنًا أنّ تعدّد الرؤى والمشاريع، من دون الوصول إلى إجماعٍ، يعرقل تنفيذ برنامجٍ موحّدٍ وفعّالٍ، وأنّ السبيل إلى ذلك هو الارتكاز على العقل الجمعيّ.

وأشار هذا المرجع الدينيّ إلى الآية الشريفة ﴿إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾، مؤكّدًا أنّ توفّر النيّة الصادقة للإصلاح والوحدة يفتح باب التوفيق الإلهيّ أمام المسؤولين والمجتمع.

وفي سياقٍ متّصلٍ، اعتبر سماحته أنّ الاحتجاج البنّاء أمرٌ مقبولٌ، لكنّه شدّد في الوقت ذاته على ضرورة التصدّي لأعمال الشغب والحفاظ على النظام العامّ.

وفي ختام حديثه، تطرّق آية اللّه العظمى السبحانيّ إلى موضوع زيادة العطلات المتفرّقة وآثارها السلبيّة على المسيرة التعليميّة والإنتاجيّة في المجتمع، مؤكّدًا على ضرورة إعادة النظر في هذا الشأن.

يُذْكَرُ أن الاحتجاجات الإيرانية على خلفية الغلاء المعيشي استمرت لعدة أيام خلال الأسبوعين الماضيين، حيث تحوّلت بعض شعارات المحتجين من المطالب المعيشية إلى السياسية.

