برنامج الأغذية العالمي يحذر: أزمة الغذاء تتفاقم مع تضرر سلاسل الإمداد جراء اضطراب مضیق هرمز

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ حذّر برنامج الأغذية العالمي من أن تصاعد عدم الاستقرار الإقليمي واضطرابات طرق التجارة العالمية يُفاقمان أزمة الغذاء المتفاقمة، مُشيرًا إلى ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز. وقال سامر عبد الجابر، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، إن الوضع يتطور إلى "أزمة داخل أزمة"، حيث يستمر التضخم واضطرابات الإمدادات في التأثير على الفئات السكانية الضعيفة في جميع أنحاء العالم.

وفي حديثه لشبكة CNN، حذّر عبد الجابر من أن عدم استقرار السوق يُرسل "موجات صدمة في جميع أنحاء العالم"، مع تزايد الضغوط على النظم الغذائية. وقال إن ما يصل إلى 45 مليون شخص قد يواجهون انعدام الأمن الغذائي إذا استمر التباطؤ الاقتصادي العالمي، مُسلطًا الضوء على اتساع نطاق الأزمة. وفي تقرير صدر يوم الجمعة، ذكر برنامج الأغذية العالمي أن انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية لا يزالان "مرتفعين بشكل مُقلق ومتجذرين بعمق" في العديد من البلدان، بما في ذلك أفغانستان وبنغلاديش وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار ونيجيريا وباكستان وجنوب السودان والسودان وسوريا واليمن.

يتوقع التقرير المشترك، الذي أُعدّ بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الشريكة، وضعاً قاتماً لعام 2026. وقد أُثير قلق بالغ بشأن غزة والسودان، حيث صنّف نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أنهما على وشك المجاعة في عام 2025. وقد ازداد اعتماد السودان على واردات الأسمدة من الخليج توتراً بسبب الاضطرابات البحرية، مما أجبر منظمات الإغاثة على تغيير مسار الشحنات عبر طرق أطول في البحر الأحمر.