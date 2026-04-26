تستضيف العتبة الرضویة معرضاً بعنوان "قائد قرآني"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تستضيف العتبة الرضویة معرضًا لإحياء ذكرى قائد الثورة الإسلامية الراحل آية الله السيد علي خامنئي، وتسليط الضوء على إسهاماته في نشر القرآن الكريم. وأعلن أستان قدس رضوي أنه بمناسبة احتفالات العشر الكرامات، وقُبيل ذكرى ميلاد الإمام الرضا (عليه السلام)، أُقيم معرض بعنوان "قائد القرآن" في مرقده بمدينة مشهد. ويهدف المعرض إلى التعريف بإسهامات قائد الثورة الإسلامية الراحل آية الله السيد علي خامنئي في نشر القرآن الكريم، وتخليد ذكراه.

ويُقام المعرض في مرقد الإمام الرضا (عليه السلام)، ويُوفر خدمات فنية، ويستقبل الزوار يوميًا من الساعة 9:00 صباحًا حتى 8:00 مساءً، من 23 إلى 30 أبريل. ... تشير أيام الكرامة العشر إلى الأيام العشرة الأولى من شهر ذي القعدة. تبدأ بذكرى ميلاد السيدة فاطمة المعصومة (عليها السلام) وتنتهي بذكرى ميلاد الإمام الرضا (عليه السلام).