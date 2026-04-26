الإسلاموفوبيا؛ مطالبة بالتحقيق في جريمة كراهية بعد تعرض امرأة مسلمة محجبة لهجوم بالقرب من جامعة لونغ آيلاند في بروكلين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تعرضت امرأة مسلمة محجبة لاعتداء قرب حرم جامعة لونغ آيلاند في بروكلين، ما أثار مطالبات بالتحقيق في جريمة كراهية واتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة المعتدي. وأدان فرع نيويورك لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR-NY)، وهو فرع لأكبر منظمة للدفاع عن الحقوق المدنية للمسلمين في الولايات المتحدة، الاعتداء بشدة يوم الجمعة، ودعا سلطات إنفاذ القانون إلى فتح تحقيق في جريمة كراهية وتحديد هوية الجاني ومحاسبته على وجه السرعة.

وأبلغت الضحية فرع CAIR-NY أنها في حوالي الساعة 9:30 صباحًا، بينما كانت تسير قرب محطة مترو جامعة لونغ آيلاند وشارع ديكالب، وكان من الواضح أنها مسلمة وترتدي الحجاب، اقترب منها رجل مجهول يرتدي سترة حمراء ذات غطاء رأس ولكمها في خدها. ثم اعتدى المعتدي، بحسب التقارير، على امرأة آسيوية قبل أن يغادر المكان. وقد أبلغت الضحية شرطة نيويورك بالحادثة. نظراً لتزايد التعصب ضد المسلمين على مستوى البلاد، يحثّ مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في نيويورك (CAIR-NY) السلطات على التحقيق فيما إذا كان التحيز دافعاً وراء هذا الحادث.

وفي بيان لها، قالت المديرة التنفيذية للمجلس، عفاف ناشر: "هذا الاعتداء السافر في وضح النهار أمرٌ مُقلقٌ للغاية وغير مقبول. لا ينبغي لأحد أن يخشى التعرض للهجوم في الأماكن العامة. نحثّ أجهزة إنفاذ القانون على فتح تحقيق في جريمة كراهية والتحرك بسرعة لتحديد هوية المسؤول والقبض عليه وضمان محاسبته الكاملة. كما نُذكّر أفراد المجتمع بضرورة توخي الحذر."