ترميم كف نحاسية مزخرفة في متحف الكفيل للنفائس والمخطوطات 

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أنجز متحف الكفيل للنفائس والمخطوطات في العتبة العباسية المقدسة أعمال ترميم كف مصنوعة من النحاس الأصفر وفق معايير علمية.

وتتميز القطعة بشكلها المخروطي المجوف، ويبلغ وزنها 450 غرامًا، وتضم عناصر كتابية تتوسطها عبارة (وقف حضرة أبي الفضل العباس -عليه السلام-)، فضلا عن وجود سبعة مستطيلات طولية مخرمة بين الأصابع، ما يمنحها قيمة فنية ورمزية مميزة.

وقال مسؤول شعبة المختبر في المتحف، السيد سجاد حسن علي إنَّ "عملية الترميم اعتمدت آلية علمية دقيقة، تبدأ بإجراء اختبار أولي على جزء صغير من القطعة باستخدام المواد المراد اعتمادها، للتحقق من مدى ملاءمتها وعدم تأثيرها على البنية الأصلية".

وأضاف، أنَّ "أعمال الترميم شملت إزالة الترسبات ومعالجة مناطق التآكل، مع الحفاظ على التفاصيل الدقيقة للقطعة".

وبين، أنَّ "المرحلة الختامية تتضمن طلاء القطعة بمادة (Paraloid) بنسبة 2%، وتركها لمدة تتراوح بين 10-15 يومًا، قبل إعادة طلائها بالمادة نفسها بنسبة 5%، بما يضمن توفير حماية طويلة الأمد واستقرارها ضمن بيئة العرض المتحفي".

ويواصل متحف الكفيل جهوده في الاعتناء بالمقتنيات التراثية، بما يسهم في الحفاظ على قيمتها التاريخية والفنية للأجيال القادمة.

