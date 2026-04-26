إقامة برنامج بعنوان (أروقة ثقافية) في  كربلاء المقدسة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أقام مركزُ الثقافة الأسريّة التابع لمكتب المتولّي الشرعيّ للشؤون النسوية في العتبة العبّاسية المقدّسة، برنامج (أروقة ثقافية) لعددٍ من طالبات جامعة كربلاء، بهدف تعزيز الوعي الثقافي والنفسي والأسريّ لديهنّ.

وقالت مسؤولةُ النشاطات في المركز السيدة إخلاص جواد: إن "البرنامج تضمّن محاضرةً توعويّة قدّمتها المرشدة نبأ الحيدري بعنوان (العادات والتقاليد بين الجوهر والمظهر)، تناولت فيها أهمّية التمييز بين القيم الأصيلة والممارسات الشكليّة، وانعكاس ذلك على بناء شخصيّة متوازنة للمرأة في المجتمع".

وأضافت، "المحاضرة شهدت تفاعلًا من قِبل الطالبات، وفتح باب النقاش والإجابة عن استفساراتهنّ، بما يُسهِمُ في ترسيخ المفاهيم الإيجابيّة وتعزيز الثقافة الأسريّة السليمة".

ويأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة نشاطاتٍ يسعى من خلالها مركزُ الثقافة الأسرية إلى دعم شريحة الطالبات، ورفع مستوى الوعي لديهنّ في مختلف الجوانب الحياتية، بما ينسجم مع القيم المجتمعية الأصيلة.

