نائب قائد الحرس الثوري الإيراني: اختطاف رئيس دولة يُظهر مدى انحطاط الولايات المتحدة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ صرح نائب القائد العام للحرس الثوري الإسلامي، العميد أحمد وحيدي، بأن اختطاف رئيس دولة ذات سيادة يُجسد قمة انحطاط الولايات المتحدة.

وفي كلمة ألقاها في مراسم إحياء الذكرى السادسة لاستشهاد اللواء قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوب شرق إيران يوم الثلاثاء، قال العميد وحيدي إن أعمالاً كاختطاف رئيس دولة ذات سيادة أو اغتيال اللواء سليماني لا تدل على قوة، بل تعكس قمة انحطاط الولايات المتحدة وتُشير إلى انهيارها.

وأكد وحيدي أن اغتيال الشهيد سليماني أظهر ضعف الغرور وأبرز وحدة الشعب الإيراني، مضيفاً: "باغتيال الشهيد سليماني، أظهر الأعداء أن أدواتهم السياسية والدولية فقدت فعاليتها ودخلت في دوامة من الانهيار".