سفير إيران لدى العراق: الشهيد سليماني تمنى ان يستشهد 100 مرة في العراق دفاعا عن ارضه وعتباته المقدسة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ قال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد "محمد كاظم ال صادق": إن الشهيد سليماني كان يتمنى أن يستشهد مئة مرة في العراق دفاعا عن أرضه وعتباته المقدسة.

وقال "آل صادق" في كلمة القاها في حفل أقيم بمناسبة الذكرى السادسة لاستشهاد قائد فيلق القدس الفريق "قاسم سليماني" ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي "أبو مهدي المهندس": إن الشهيد سليماني طالما كان يقول بقلب مفعم بالولاء لاهل البيت (ع) لو تمنيت ان استشهد مرة واحدة في ايران او لبنان، لتمنيت ان استشهد 100 مرة في العراق دفاعا عن ارضه وعتباته المقدسة.

وأضاف السفير الإيراني: "هذه الكلمات ليست مجرد شعار، بل كانت حقيقة وجودية لرجل كان يعتبر أمن بغداد كأمن طهران، ويرى العتبات المقدّسة في سامراء وكربلاء والنجف عزة وكرامة له. وفي إطار هذا الحب العميق، تجاوز الحاج قاسم الحدود الجغرافية، وفي النهاية تحققت امنيته في هذا التراب وامتزجت دماءه مع رفيق نضاله ودربه الشهيد أبو مهدي المهندس على يد الغدر الأميركية".

كما أثنى آل صادق على الفتوى التاريخية للمرجعية الدينية العظمى في النجف الاشرف آية الله السيستاني، وقال: "إن هذه الفتوى أنقذت العراق من براثن الإرهاب ومهدت الطريق لتشكيل الحشد الشعبي الذي يعتبر فخر العراق والذراع القوي للامة الإسلامية".

وأكّد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد قائلا: "واجبنا اليوم أمام دماء هؤلاء القادة الشهداء يتمثل في الحفاظ على سيادة البلدين، ودعم وتقوية الحشد الشعبي، والمطالبة بالإخراج الكامل للقوات الأجنبية من الأراضي العراقية."

وشدّد على أن "إيران تقف الى جانب حكومة وشعب العراق من أجل تحقيق الاستقرار والأمن والاستقلال لهذا البلد."

