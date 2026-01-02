تقرير مصور/ برعاية العتبة العلوية المقدسة..توزيع الكسوة الشتوية وتنظيم برنامج زيارة خاص لطلبة معهد الرياحين

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ بالتزامن مع الاحتفال بأسبوع وليد الكعبة الذي تقيمه الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة ابتهاجاً بذكرى مولد أمير المؤمنين (عليه السلام)، بادر مركز الإمام علي (عليه السلام) لرعاية الأيتام والمحتاجين إلى تنفيذ مبادرة اجتماعية نوعية تضمنت توزيع الكسوة الشتوية وتنظيم برنامج زيارة خاص لطلبة معهد الرياحين.