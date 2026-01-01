رسالة تعزية من آية الله رمضاني بوفاة الأمين العام لمجلس علماء أهل البيت (ع) في السنغال

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ آية الله رضا رمضاني، الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)، قدّم في بيانٍ تعزيةً بوفاة حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد نيانغ، الأمين العام لمجلس علماء أهل البيت (ع) في السنغال.

نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

(مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِیلاً). صدق الله العلي العظيم .

تلقينا ببالغ الاسى و الحزن نبأ رحيل حجة الاسلام والمسلمين الشيخ محمد يانغ عضو الجمعية العمومية للمجمع العالمي لاهل البيت عليهم السلام في سنغال وبهذه المناسبة الاليمة اقدم خالص العزاء والمواساة اصالتا عن نفسي ونيابة عن اصحاب الفضيلة والسماحة من اعضاء المجلس الاعلى للمجمع العالمي لاهل البيت عليهم السلام ومنتسبي هذة المؤسسة العالمية الى عائلتة الكريمة وذوي المرحوم المغفور وتلاميذة ومحبيه ولاسيما سماحة العلامة الحجة الدكتور شيخ عبد المنعم الزين خليفة الطائفة الشيعية الكريمة وجميع العلماء والمبلغين الكرام.

لقد كان هذا المبلغ الخدوم من الشخصيات العلمية الناشطة في مختلف المجالات منها امينا لمجلس علماء اهل البيت و قدم خدمات جلية في تبليغ الاسلام و مدرسة اهل بيت النبوة و الرسالة و دعم اتباع هذة المدرسة المباركة.

نسأل الله ان يتغمده بوافر رحمته وغفرانه وان يلهم ذويه صبرا جميلا واجرا جزيلا.

وانا لله وانا اليه راجعون .

رضا رمضاني

