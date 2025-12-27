الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) يلتقي بآية الله الشيخ نجاح الطائي + صور

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ التقى الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) بآية الله "نجاح عطا عبد محمد الطائي"، الكاتب الشيعي المناهض للتكفير وأحد علماء العراق المقيمين في قم.

وفي هذه الزيارة، تبادل الطرفان الحديث والآراء حول أوضاع العالم الإسلامي وخاصة المنطقة.

والجدير بالذكر، ولد آية الله الشيخ نجاح الطائي في عام 1955 ميلادي في مدينة الكوت بالعراق. أتم دراسته الأكاديمية في المدارس الثانوية في الكوت، وفي عام 1973م التحق بكلية الآداب، وبعد أحداث عام 1980م واستشهاد السيد محمد باقر الحكيم في نفس العام، هاجر إلى إيران.

وبعد وصوله إلى إيران، استقر في المدينة المقدسة قم. ودرس العلوم الحوزوية في المراحل المقدمات، والسطوح، والبحث الخارج في هذه المدينة، وانتهل من علوم كبار العلماء في هذه البلاد.

بعد أن تتلمذ على يد كبار المراجع والأساتذة في قم وحصل على درجة الدكتوراه في علوم المعارف الإسلامية من جامعة المصطفى، بدأ بالتدريس والبحث. ومن بين أنشطته الثقافية، يمكن الإشارة إلى تأسيس الحوزات العلمية في دول مثل الصين، اليابان، بريطانيا، وغيرها.

..........

انتهى/ 278