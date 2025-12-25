تغريدة جديدة للصدر: لا مكان للتطبيع ولا لشرعنته في العراق

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أكّد زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، أنّ التطبيع مع دولة الاحتلال الصهيونية يُعدّ "جريمة يعاقب عليها القانون العراقي"، داعيًا الجهات الرسمية المختصة إلى القيام بواجبها فورًا تجاه أي دعوات من هذا النوع.

وقال الصدر في منشور على منصة "إكس": بسمه تعالى، التطبيع جريمة يعاقب عليها القانون العراقي.. وكل من يحرض أو يطالب بها كائنًا من كان فهو ليس بمنأى عن العقوبة.. فعلى الجهات الرسمية المختصة القيام بواجبها فورًا، فلا مكان للتطبيع ولا لشرعنته في العراق.

وجاء موقف الصدر بعد جدل أثاره مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي نُسب إلى البطريرك الكلداني الكاردينال لويس ساكو، اعتبره ناشطون دعوة إلى التطبيع، ما أثار موجة واسعة من التعليقات والانتقادات، وسط مطالبات بتوضيحات رسمية.

ويُذكر أنّ البرلمان العراقي سبق وأن أقرّ قانونًا يُجرّم التطبيع مع إسرائيل، وينصّ على فرض عقوبات مشددة على كل من يروّج أو يتواصل أو يتعاون في هذا الإطار، فيما تؤكد قوى سياسية ودينية أنّ هذا الملف يمثّل "خطًا أحمر" في المشهد العراقي.

