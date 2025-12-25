العتبة الحسينية ترسل وفدًا خدميًا متكاملاً الى سامراء بمناسبة استشهاد الإمام علي الهادي(ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ بتوجيه من ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي، وبإشراف الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة المقدسة الاستاذ حسن رشيد جواد العبايجي، سيرت العتبة وفدا خدميا متكاملا إلى مدينة سامراء المقدسة، تزامنا مع ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي (عليه السلام)، وإسناد الجهود الخدمية للكوادر العاملة في العتبة العسكرية المقدسة.

وقال رئيس قسم الخدمات الخارجية في العتبة الحسينية المقدسة الاستاذ أمير محمد علي في حديث لـ(الموقع الرسمي)، إنه "بتوجيه من ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي، وبإشراف الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة المقدسة الاستاذ حسن رشيد جواد العبايجي، سيرت العتبة وفدا خدميا متكاملا إلى مدينة سامراء المقدسة، تزامنا مع ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي (عليه السلام)".

وأوضح الوفد انطلق صباح امس يوم الاثنين الموافق 22 كانون الاول/ ديسمبر الحالي، ضمن برنامج خدمي متكامل يهدف إلى دعم وإسناد الأخوة العاملين في العتبة العسكرية المقدسة خلال الزيارة”.

وأضاف أن “الوفد ضم عددا من الكوادر الخدمية، إلى جانب تجهيزات لوجستية شملت حاويتين من البطانيات تحتويان على (4000) بطانية، وعجلة تنكر ماء (RO) لتزويد المواكب والهيئات بالمياه الصالحة للشرب، فضلا عن عجلة صاروخية وكادر خدمي مخصص لتنظيف وتعقيم المنطقة المحيطة بالعتبة المقدسة”.

وتابع أن “الوفد باشر مهامه فور وصوله إلى مدينة سامراء، وسيستمر بالعمل جنبا إلى جنب مع كوادر العتبة العسكرية المقدسة حتى انتهاء الزيارة”، لافتا إلى أن “الوفد يتضمن أيضا جانبا صحيا، عبر إسناد المفرز الطبي التابع للعتبة العسكرية بمجموعة من الأطباء لتقديم الخدمات الطبية للزائرين طوال مدة الزيارة”.

ويأتي هذا الجهد ضمن نهج العتبة الحسينية المقدسة في دعم الزيارات الدينية المليونية، وتسخير إمكاناتها الخدمية والصحية لخدمة الزائرين، وبما يعكس روح التكافل والتعاون بين العتبات المقدسة في إحياء المناسبات الدينية.

