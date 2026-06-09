زعيم شيعي يحث الآباء على إعطاء الأولوية للتعليم الديني والحديث في تجمع عيد الغدير

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أُطلق هذا النداء خلال احتفال كبير بعيد الغدير نظمته جمعية أنجومان شاري شيان في الإمامبارة بشيبورا، ماغام. وقد استقطب الحدث علماء دين وطلابًا من المعاهد الدينية وعددًا كبيرًا من المصلين.

أدار البرنامج كلٌ من حجة الإسلام السيد محمد حسين الصفوي وحجة الإسلام السيد حسين نقوي. وشارك الأطفال في فعاليات متنوعة، شملت إلقاء قصائد دينية وخطبًا وعروضًا ثقافية، لاقت استحسانًا واسعًا من الحضور. وسلط علماء الدين الذين تحدثوا في الفعالية الضوء على أهمية عيد الغدير، الذي يُحيي ذكرى تنصيب الإمام علي(ع) خليفةً للنبي محمد(ص) في المذهب الشيعي.

وناقشوا مفهوم الولاية (السلطة الروحية والدينية) وأهميتها في التعاليم الإسلامية. كان من بين المتحدثين حجة الإسلام السيد محمد حسين الموسوي وحجة الإسلام مولوي جوهر حسين، اللذان وصفا حدث غدير خم بأنه لحظة فارقة في التاريخ الإسلامي، وحثا أتباع الإسلام على تعزيز صلتهم بتعاليم أهل البيت(ع)، آل بيت النبي(ص). وفي كلمته الرئاسية، قال السيد حسن الموسوي الصفوي إن عيد الغدير يوم احتفال وشكر وتأمل روحي للمؤمنين. وأكد أن النجاح والنجاة، وفقًا للمعتقد الشيعي، مرتبطان بالالتزام بتعاليم الإمام علي(ع) وأهل البيت(ع).

وفي إشارة إلى حدث غدير خم، قال إن النبي محمد(ص)، امتثالًا لأمر إلهي، عيّن الإمام علي(ع) خليفةً له وقائدًا للأمة الإسلامية. وأضاف أن محبة الإمام علي(ع) وطاعته يعتبرهما الشيعة امتدادًا للولاء للنبي وللقيم الأساسية للإسلام. أكد السيد حسن أيضًا على أهمية الاستثمار في تعليم الأطفال وتنمية شخصياتهم، وحثّ الآباء على التركيز على التنشئة الفكرية والأخلاقية والتعليمية للجيل الصاعد.

وقال: "إنّ جيلًا مثقفًا وملتزمًا بالمبادئ هو أساس مستقبل مشرق للمجتمع"، مضيفًا أنه ينبغي تزويد الأطفال بالقيم الدينية والمعرفة الحديثة على حد سواء لمواجهة تحديات العصر. واختُتم الحفل بتوزيع الجوائز والشهادات على الأطفال والطلاب الذين أظهروا إنجازات متميزة في مختلف الأنشطة التعليمية والمجتمعية.