السفير الإيراني يحضر مراسم إحياء ذكرى عيد الغدير وذكرى الإمام الخميني(ره) في حيدر آباد

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ نظّمت جمعية الاتحاد الإيراني في الدكن هذا الحدث، وحضره سفير إيران لدى الهند، الدكتور محمد فتح علي، كضيف شرف. وأشاد المتحدثون بالإرث الديني والفكري والسياسي للإمام الخميني، واصفين أفكاره ونضاله بأنهما مصدر إلهام دائم. وسلطوا الضوء على دوره في قيادة الثورة الإسلامية الإيرانية عام ١٩٧٩، وتأثيره على الحركات السياسية والدينية خارج إيران. وفي كلمته أمام الحضور، تحدث السفير فتح علي عن حياة الإمام الخميني وتعاليمه وتأثيره العالمي. وقال إن الزعيم الإيراني الراحل لم يقتصر دوره على قيادة الثورة الإسلامية فحسب، بل ألهم أيضًا المجتمعات المضطهدة والباحثين عن العدالة في جميع أنحاء العالم.

كما ألقى القنصل العام الإيراني في حيدر آباد، حامد أحمدي، كلمة أمام الحضور، تناول فيها رؤية الإمام الخميني وقيادته وتأثيره طويل الأمد. أكد المتحدثون أن رسالة عيد الغدير، الذي يُحيي ذكرى تنصيب الإمام علي في المذهب الشيعي، وتعاليم الإمام الخميني، تُبرز أهمية الوحدة والعدل والقيم الروحية في المجتمع الإسلامي. وكان من بين الحضور عدد من كبار علماء الدين، من بينهم حجة الإسلام مولانا علي فريشته، وحجة الإسلام مولانا تقي رضا عابدي، ومولانا جعفر حسين خلجي.

وشدد المشاركون على أن المبادئ المرتبطة بعيد الغدير وفكر الإمام الخميني تُشجع على خدمة الإنسانية، ووحدة المسلمين، والسعي لتحقيق العدل والقيم الأخلاقية. واختُتم الحدث بالدعاء من أجل السلام والوئام والازدهار في العالم الإسلامي. كما جدد الحضور التزامهم بالحفاظ على إرث الإمام الخميني الفكري والديني ونشره.