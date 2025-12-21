فيدان: الانتهاكات الإسرائيلية في غزة تشكل مخاطر على التسوية بأكملها

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قال في أعقاب المفاوضات في ميامي مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وممثلي مصر وقطر حول غزة، يوم السبت، إن المفاوضات كانت لها "أهمية بالغة"، معبرا عن تفاؤل حذر بشأنها.

وأضاف أنه جرى خلال المفاوضات بحث المشاكل التي ظهرت أثناء المرحلة الأولى من تنفيذ الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار في غزة.

وأشار الوزير التركي إلى أن "انتهاكات وقف إطلاق النار من جانب إسرائيل تشكل مخاطر جدية على عملية التسوية بأكملها"، مضيفا أنه جرى خلال المفاوضات "التأكيد على إدراك تلك المخاطر من قبل جميع المشاركين".

وأكد فيدان أن الاجتماع بحث أيضا الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة، بما في ذلك خطط إعادة إعمار غزة.

وأشار إلى أن جميع الإجراءات المستقبلية يجب أن تكون مبنية على مبدأ إدارة القطاع من قبل سكان غزة مع الحفاظ على وحدة الأراضي وتوفير جميع الظروف اللازمة للسكان.

يذكر أن الولايات المتحدة والوسطاء من مصر وتركيا وقطر وقعوا في أكتوبر الماضي على إعلان مشترك بشأن السلام في قطاع غزة. وتتضمن الخطة الأمريكية تشكيل إدارة جديدة لقطاع غزة ونشر قوة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار وتشكيل "مجلس سلام" خاص بالقطاع إياه، إضافة إلى سحب القوات الإسرائيلية إلى خطوط معينة وصفقة تبادل المحتجزين بين إسرائيل و"حماس" في المرحلة الأولى.

وقد اجتمع ممثلو الولايات المتحدة ومصر وتركيا وقطر في ميامي، اليوم السبت، لمناقشة سير تنفيذ الخطة وآفاق عملية التسوية والجهود المشتركة في هذا المجال.