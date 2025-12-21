"حماس" تحذر من تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة وتتهم إسرائيل بخرق وقف إطلاق النار

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريحات صحفية، إن "استمرار انهيار المباني التي قصفت خلال حرب الإبادة على القطاع وسقوطها على رؤوس ساكنيها، يعكس تفاقم المخاطر المحدقة بالأوضاع الإنسانية"، مشيرا إلى تشديد الحصار الإسرائيلي ومنع عمليات الإعمار وعدم السماح بإدخال مستلزمات الإيواء المناسبة.

وأضاف قاسم أن "تصعيد الانتهاكات الإسرائيلية المتمثلة في القتل اليومي للمواطنين الفلسطينيين، كما حدث صباح اليوم في حي الشجاعية، يعد استمرارا للخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، ويزيد من خطورة الأوضاع الإنسانية".

واعتبر أن هذه الانتهاكات تأتي "في وقت تتحدث فيه الأطراف المختلفة عن تثبيت وقف إطلاق النار والتقدم نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب، بما يعكس رغبة إسرائيلية واضحة في مواصلة العدوان على الشعب الفلسطيني".

ودعا قاسم الوسطاء إلى "التحرك الجاد للجم هذه الخروقات، والضغط على إسرائيل لبدء عملية إعمار حقيقية لقطاع غزة، بدلا من استمرار استشهاد المواطنين، سواء بانهيار المباني المقصوفة، أو غرق الخيام، أو الموت من البرد، في ظل انعدام وسائل التدفئة في القطاع".