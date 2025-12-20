العتبة العلويّة المقدسة تقيم برامج هادفة لترسيخ الهوية الاسلامية في الوسط الجامعي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أقيمت في محافظة البصرة فعاليات مهرجان «عباءتي» في الجامعة التقنية الجنوبية، بمشاركة واسعة بلغت 600 طالبة جامعية، وذلك ضمن برامج العتبة العلويّة المقدّسة الهادفة إلى ترسيخ قيم العفاف والهوية الإسلامية في الوسط الجامعي.

وشهد المهرجان حضور رئيس الجامعة التقنية الجنوبية، وممثلين عن الحوزة العلمية، وشخصيات أكاديمية، ووجهاء في محافظة البصرة، وسط أجواء احتفالية عكست أهمية المبادرة ورسالتها الثقافية والاجتماعية.

وتحدّث المدير التنفيذي للمهرجان الخادم جعفر البديري للمركز الخبري، قائلًا : "إن مهرجان «عباءتي» والحديث عن العباءة هو حديث عن هوية مقدسة وقيم راسخة مستلهمة من نهج السيدة الزهراء (عليها السلام)، ويأتي تجسيدًا لمشروع العفة والالتزام" ، مبينًا أنَّ الفعالية تضمّنت تقديم عباءة وهدية من العتبة المقدّسة .

ويأتي مهرجان «عباءتي» ضمن سلسلة فعاليات أقامتها العتبة العلويّة المقدّسة ضمن أسبوع العفاف، منها حفل مركزي لمهرجان «عباءتي» في صحن السيّدة فاطمة (عليها السلام)، شارك فيه ألفا طالبة جامعية من جامعات النجف الأشرف.

