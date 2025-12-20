عراقجي لوزيرة الخارجية البريطانية: إيران ترفض المفاوضات التي تنطوي على فرض أحادي الجانب

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أجرى سيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اتصالاً هاتفياً، مع السيدة إيفيت كوبر، وزيرة الخارجية البريطانية.

وتبادل الجانبان خلال هذا الاتصال وجهات النظر حول بعض قضايا العلاقات الثنائية، بما في ذلك القضايا القنصلية، وأكدا على ضرورة مواصلة المشاورات على مختلف المستويات لتعزيز التفاهم المتبادل ومتابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وانتقد وزير الخارجية النهج غير المسؤول للدول الأوروبية الثلاث تجاه الملف النووي الإيراني، وأكد أن إيران لم ترفض أبدا المفاوضات والحوار المبني على احترام الحقوق القانونية والمصالح المشروعة للشعب الإيراني، لكنها ترفض المفاوضات التي تنطوي على فرض أحادي الجانب.

وشددت وزيرة الخارجية البريطانية على موقف بلادها من ضرورة توظيف الدبلوماسية في التعامل مع البرنامج النووي الإيراني.

