ندوة بعنوان "نساء فاطميات: سفيرات الحضارة المهدوية" عُقدت في جامعة المصطفى العالمية، كراتشي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ حضر الندوة الأكاديمية والتعليمية أمهات، ونساء ناشطات اجتماعياً، وخريجات ​​جامعة المصطفى، وطالبات حاليات، وطالبات في المعاهد الدينية، وعدد كبير من النساء من المناطق الريفية والحضرية في إقليم السند. قبل بدء الندوة، استُقبل الضيوف - ولا سيما الأمهات - بحفاوة بالغة، حيث قُدّمت لهم باقات من الزهور، ووجبات خفيفة، وهدايا ترحيبية. كما أُقيمت خمسة أكشاك خاصة في مكان الندوة لعرض مستلزمات الحجاب وغيرها من المنتجات الأساسية للنساء. وتضمنت الندوة أنشطة خاصة وألعاباً تعليمية تُعرّف الأطفال بتعاليم أهل البيت (عليهم السلام)، مما خلق بيئة ممتعة ومناسبة للعائلات، للأمهات والأطفال على حد سواء. كما وُزّعت هدايا نقدية (عيدية) على المشاركات نيابةً عن ممثل جامعة المصطفى العالمية في باكستان قبل بدء الفعاليات الرسمية. بدأ البرنامج رسمياً بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلتها رسالة مصورة من ممثل جامعة المصطفى العالمية في باكستان.

في كلمتها أمام الحضور، هنأت الدكتورة سيد تسنيم الزهراء موسوي، عميدة قسم الطالبات بجامعة المصطفى بكراتشي، الأمهات والنساء بمناسبة ذكرى ميلاد السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) واليوم العالمي للمرأة. وأبرزت مكانة الأم الرفيعة في المجتمع المعاصر، وأكدت على الدور الاجتماعي للمرأة الفاطمية. وناقشت الدكتورة موسوي التحديات الفكرية والاجتماعية التي تواجه الهوية الإسلامية للمرأة، مقدمةً تحليلاً مقارناً لثلاثة نماذج: المرأة التقليدية، والمرأة العصرية المتأثرة بالثقافة الغربية، والمرأة الفاطمية. ووصفت حياة السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) بأنها نموذج متوازن وشامل ومحرر، مؤكدةً على فضائل كالحياء والبصيرة والعبادة والتربية الأخلاقية والمسؤولية الاجتماعية. كما حذرت من الغزو الثقافي والتأثير السلبي لوسائل الإعلام الحديثة.

وصفت المرأة الفاطمية بأنها أساس الحضارة المهدوية والركيزة الأساسية في التنشئة الأخلاقية والروحية للأجيال القادمة. كما ألقت مهربانو، مديرة السكن الجامعي، كلمةً أمام الحضور، شاركت فيها رؤى قيّمة مستمدة من خبرتها العملية حول دور الأمهات في التنمية الأخلاقية والتعليمية للطالبات. وتضمن البرنامج عرضًا مسرحيًا ساخرًا هادفًا يُبرز العلاقة بين الأم وابنتها، وقد لاقى استحسانًا كبيرًا من الحضور. كما عُقدت حلقة نقاش أكاديمية بعنوان "النساء الفاطميات: سفيرات الحضارة المهدوية"، بمشاركة ثلاث خريجات ​​هنّ: فاطمة سحر، وسيدة ندى رضوي، وسارة خاتون. وتناولت الحلقة مواضيع رئيسية، منها تكريم السيدة فاطمة (عليها السلام)، ودور المرأة في الحضارة المهدوية، والعوائق الفكرية والاجتماعية، والحفاظ على الحياء والهوية الفاطمية في العصر الرقمي.