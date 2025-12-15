وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ يواصل قسم صناعة شبابيك الأضرحة الشريفة وأبوابها في العتبة العباسية المقدسة أعمال ترميم شباك سرداب الإمام المهدي (عجّل الله فرجه) الذي يعود عمره إلى 840 عامًا.

وقال مسؤول شعبة التفريز الرقمي في القسم، السيد زهير عبد الكريم: إنّ "ملاكات القسم تواصل أعمال ترميم شباك سرداب الإمام المهدي (عجّل الله فرجه)، الذي يعود تاريخه إلى ما يزيد عن 840 عامًا".

وأضاف أنّ "الأعمال تضمنت تصميم العبارات المتضررة وإعادة النقوش والزخارف المفقودة من الشباك وإصلاحه بدقة وحرفية عاليتين، تمهيدًا لإعادته إلى متحف العتبة العسكرية المقدسة".

وتأتي هذه الأعمال ضمن جهود القسم المستمرة في صيانة التراث الإسلامي والحفاظ على المعالم التاريخية للعتبات المقدسة.

