من المتوقع أن يصل حجم سوق التمويل الإسلامي العالمي إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2031

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أشارت دراسة جديدة صادرة عن مؤسسة HTF MI Research حول سوق التمويل الإسلامي العالمي إلى أن هذا القطاع مُرشّح للنمو بمعدل سنوي متوسط ​​يبلغ حوالي 10%، ليصل إلى قيمة تقارب 5 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2031.

ويُقدّر حجم السوق الحالي بنحو 2.56 مليار دولار أمريكي. ووفقًا للتقرير، يشمل التمويل الإسلامي مجموعة من الخدمات المصرفية والاستثمارية والتأمينية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي تُركّز على تحريم الربا، وتجنّب المخاطر المفرطة، والتركيز على الاستثمارات الأخلاقية المدعومة بالأصول.

وتُحدّد الدراسة البنوك والمؤسسات المالية الكبرى من الشرق الأوسط وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا كلاعبين رئيسيين في السوق. كما تُسلّط الضوء على نمو الخدمات المصرفية الإسلامية الرقمية، والتوسع في إصدار الصكوك لتمويل مشاريع البنية التحتية والمشاريع المستدامة، وتزايد اهتمام المستثمرين غير المسلمين بالمنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، باعتبارها من أبرز اتجاهات السوق.

ويشير البحث أيضاً إلى أن النمو السكاني في المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة، واللوائح الحكومية الداعمة، وتزايد الطلب على المنتجات المالية الأخلاقية، وتوسع التجارة عبر الحدود، تُعدّ من العوامل الرئيسية المحركة لنمو السوق. ويتوقع المحللون أن تُقدّم الأسواق الناشئة في جنوب شرق آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط أقوى إمكانات النمو في السنوات القادمة.