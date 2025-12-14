انعقاد ندوة حوارية نسوية حول السيدة الزهراء (عليها السلام) في باكستان

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ نظّمت العتبةُ العبّاسية المقدّسة ندوةً حوارية نسوية حول السيدة الزهراء(عليها السلام)، في منطقة أنجولي بمدينة كراتشي، في باكستان.

وتأتي الندوة ضمن فعّاليات مهرجان (فاطمة –عليها السلام– سبيل النجاة) بنسخته الثالثة، المقام احتفاءً بذكرى الولادة الميمونة للسيدة فاطمة الزهراء(عليها السلام).

وشهدت الندوة إلقاء كلمةٍ للعتبة المقدّسة، ألقاها رئيسُ قسم الشؤون الدينية فيها الشيخ صلاح الكربلائي، وأكّد خلالها حرص العتبة المقدّسة على المشاركة الفاعلة في هذه المناسبة للسنة الثالثة على التوالي؛ تعزيزًا لأواصر التواصل الديني والثقافي مع المؤمنين في باكستان.

وأشار الكربلائي في كلمته إلى أن: الصلاة تمثّل الركيزة الأسمى بعد الإيمان، لما لها من أثرٍ بالغٍ في تهذيب الإنسان وبناء الأسرة وترسيخ القيم المجتمعية، مستلهماً في ذلك سيرة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء(عليها السلام) والأئمّة المعصومين من ذرّيتها (عليهم السلام)، الذين أكّدوا على إقامتها والدعوة إليها وجعلها نهجًا ثابتًا في الحياة اليومية.

وبيّن، أن ترسيخ مفهوم الصلاة واتّخاذها شعارًا واقعيًا يُعدّ من أبرز النتائج التي يُمكن الخروج بها من هذا المهرجان، لما يحمله من أثرٍ إيجابيّ في تعزيز القيم الإيمانية والاجتماعية في المجتمع.

وتضمّنت الندوة مناقشة أربعة بحوثٍ تناولت سيرة السيدة فاطمة الزهراء(عليها السلام)، فيما تمّ تكريم الباحثات المشاركات من قِبل وفد العتبة المقدّسة.

وتسعى العتبة العبّاسية المقدّسة عبر تنظيم هذا المهرجان، إلى إحياء ذكر السيدة الزهراء(عليها السلام)، وترسيخ قيمها ومبادئها في نفوس مختلف شرائح المجتمع الإسلامي.

