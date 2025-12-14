وزارة الداخلية العراقية تستعد مبكرًا لتوفير أجواء آمنة لزوار الإمام الكاظم (ع) لإحياء ذكرى استشهاده في 25 من رجب

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بالاستعداد الكامل للزيارة الرجبية وتوفير الأجواء الآمنة والتهيؤ لتفويج الزائرين إلى مدينة الكاظمية وبالعكس.

وذكر بيان للوزارة، ان الشمري "ترأس اليوم، اجتماعاً في دائرة عمليات الوزارة، بحضور رئيس اللجنة الخدمية وأعضائها، فضلاً عن أعضاء اللجنة الأمنية لمناقشة الاستعدادات الخاصة بإحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام".

وجرى خلال الاجتماع "بحث التنسيق والعمل المشترك بين اللجان الأمنية والخدمية التي ستقدم الخدمات للزائرين خلال هذه الذكرى الخالدة التي تصادف في الخامس والعشرين من شهر رجب".

وأكد الوزير على "الاستعداد الكامل لهذه المناسبة وتوفير الأجواء الآمنة والتهيؤ لتفويج الزائرين الى مدينة الكاظمية المقدسة وبالعكس".

