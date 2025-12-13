انطلاق فعاليات الحفل المركزي النسوي ومشروع إرشاد الزائرة في النجف الأشرف

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ ضمن فعاليات أسبوع العفاف، شهدت العتبة العلوية المقدسة انطلاق فعاليات الحفل المركزي النسوي في أجواء إيمانية مباركة، بحضور نخبة من النساء من مختلف شرائح المجتمع، وذلك بهدف نشر البهجة والسرور، وتسليط الضوء على السيرة العطرة لسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء (سلام الله عليها)، إلى جانب دعم المرأة وتعزيز حضورها في مختلف الميادين الثقافية والاجتماعية.

وقالت رئيس قسم الشؤون النسوية الخادمة رملة الخزاعي:" يأتي هذا الحفل ضمن سلسلة من الفعاليات التي تقيمها العتبة العلوية المقدسة، تأكيدًا على دور المرأة الرسالي، وإحياءً للقيم الأخلاقية والإنسانية المستمدة من مدرسة أهل البيت (عليهم السلام).

مشروع إرشاد الزائرة

وأضافت:" تزامناً مع الحفل المركزي، أُعلن عن انطلاق مشروع إرشاد الزائرة، وهو أحد المشاريع التوعوية التي تهدف إلى دعم الزائرات الكريمات وتعزيز ثقافة الزيارة الواعية، من خلال الإرشاد والنصح، ومتابعة ما يتعلق بآداب الزيارة بما ينسجم مع قدسية المكان الشريف".

هدف المشروع

مشيرة " إلى أن المشروع يعمل على ترسيخ مفاهيم احترام حرمة العتبة المقدسة، وإشعار الزائرة بأهمية المكان ومكانته الروحية، مع الحفاظ على أجواء السكينة والالتزام التي تميز الزيارات الدينية،.



المشاركات في المشروع

وأوضحت الخزاعي قائلة :" إن المشروع يعد جزءًا من الخطط التطويرية للقسم النسوي في العتبة العلوية المقدسة، حيث تشارك فيه مجموعة من الأخوات المتشرفات بالخدمة، من خريجات الحوزات العلمية في النجف الأشرف، إلى جانب نخبة من الأكاديميات والتربويات وطالبات العلوم الدينية، وبمختلف الاختصاصات العلمية ".

ودأبت العتبة العلوية المقدسة على الاهتمام بالجانب النسوي الإرشادي والتوعوي لدعم الزائرات الكريمات، بمشاريع متنوعة ضمن فعاليات أسبوع العفاف الثاني عشر.

