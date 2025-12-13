إكساء المساحات الخلفية لأواوين باب قبلة مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام)

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ باشر قسمُ الصيانة والإنشاءات الهندسية في العتبة العبّاسية المقدّسة، بأعمال إكساء المساحات الواقعة خلف أواوين صحن باب القبلة الكبير لمرقد أبي الفضل العباس(عليه السلام).

وقال مسؤولُ الشعبة الإنشائية في القسم المهندس كرار المنصوري، إنّ "ملاكات القسم باشرت بالمراحل الأولى من أعمال إكساء المساحات الواقعة خلف أواوين باب القبلة لمرقد أبي الفضل العباس(عليه السلام) بمادة المقرنص، وذلك ضمن مشروع صحن باب القبلة الكبير".

وأضاف، أنّ "الأعمال تضمّنت إزالة الأنقاض من التربة وفرش مادتي الرمل والحصى الخابط المجهّزة من قِبل قسم المشاريع الهندسية في العتبة المقدّسة، ثم إكساءها بمادة المقرنص المفحوصة مختبرياً لتسهيل حركة مرور الزائرين".

وأشار المنصوري إلى أن "القسم نفّذ هذه الأعمال على مساحة 600 مترٍ مربّع، بطول 150 مترًا وعرض 4 أمتار، فضلاً عن تأسيس شبكات الصرف الصحّي أسفل المقرنص لتصريف مياه الأمطار".

