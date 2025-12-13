بذكرى ولادة السيدة الصديقة الزهراء (ع).. المرجع الأعلى بالعراق يستقبل الناس في بيته





وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ استقبل المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، أمس الجمعة، جمعاً من الناس في منزله بالنجف الأشرف.

ووفق بيان صادر عن مكتبه، فإن "السيد السيستاني وبعد تعافيه من الإنفلونزا، استقبل جمعاً من المؤمنين في ذكرى ولادة سيدة نساء العالمين الصديقة الزهراء (عليها السلام)".

وأضاف البيان، المرجع الديني الأعلى "بارك لهم هذه الذكرى العطرة داعياً الله العلي القدير أن يمنّ عليهم بالثبات على ولاء أهل البيت (عليهم السلام) والسير على نهجهم، ويديم عليهم نعمة الصحة والأمان".

