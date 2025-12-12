العتبة العلوية تقيم مهرجان التكليف السنوي بمناسبة ولادة السيدة "فاطمة الزهراء" (ع) في العمارة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أقامت العتبة العلوية المقدسة، بالتعاون مع المعهد التقني في العمارة، مهرجان التكليف السنوي الثاني عشر ضمن فعاليات أسبوع العفاف الذي جرى أمس الخميس، في ساحة الاحتفالات الكبرى في المعهد، تزامناً مع الاحتفال بذكرى الولادة الميمونة لسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام.

ونقلت شعبة الإعلام والاتصال الحكومي عن معاون العميد للشؤون الإدارية والمالية، الأستاذ المساعد وجدي محيبس شاطي، خلال بيان، انَّه "أُقيم هذا المهرجان، الذي يأتي ضمن برنامج أعدّته العتبة العلوية المقدسة، بالتعاون مع المعهد التقني في العمارة، لإحياء ذكرى الولادة الميمونة لسيدة نساء العالمين (عليها السلام)".

مشيراً إلى أنَّ "تم في هذا المهرجان تتويج نحو (650) طالبة من طالبات المدارس الابتدائية في محافظة ميسان ممن بلغن سن التكليف الشرعي".

وفي ختام المهرجان، عبّر الحضور عن تقديرهم العميق للتعاون المثمر بين المؤسسة الأكاديمية والعتبة المقدسة في رعاية هذه المبادرات القيمة، مؤكدين أن مثل هذه الفعاليات تسهم بشكل مباشر في غرس القيم الدينية والأخلاقية الرفيعة في نفوس الناشئة، وبناء جيل واعٍ و متمسك بالهوية والقيم الإسلامية الأصيلة.

..................

انتهى / 232