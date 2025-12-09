العتبة الحسينية تعلن عن نتائج مسابقة وارث الأنبياء (ع) الدولية للخط العربي الثالثة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلن قسم دار القرآن الكريم في العتبة الحسينية المقدسة عن نتائج مسابقة وارث الأنبياء(عليه السلام) الدولية للخط العربي الثالثة، التي شاركت فيها (11) دولة عربية وأجنبية.

وقال رئيس القسم الشيخ الدكتور خير الدين علي الهادي في حديث لـ(الموقع الرسمي)، إن "مسابقة وارث الأنبياء(عليه السلام) الدولية للخط العربي الثالثة، التي يقيمها قسم دار القرآن الكريم التابع للعتبة الحسينية المقدسة، شهدت مشاركة (11) دولة عربية وأجنبية"، لافتا إلى أن "عدد المشاركات بلغ (190) مشاركة في جميع المحاور".

وأضاف أن "المسابقة أصبحت محطة دولية مهمة تجمع كبار الخطاطين وتعكس ريادة العتبة الحسينية المقدسة في دعم الفنون الإسلامية الأصيلة"، لافتا إلى أن "القسم حرص على ضمان أعلى درجات الحيادية في التقييم، كما أن جميع مراحل التحكيم خضعت لإشراف مباشر من القسم، مع توفير جميع مقومات النجاح بما يعكس مكانة العتبة الحسينية المقدسة".

وأشار إلى أن "هذه النسخة أظهرت تطورا واضحا في المدارس الخطية المشاركة ولا سيما من إندونيسيا وإيران والعراق ومصر"، مبينا أن "عملية التحكيم شملت (5) خطوط رئيسة (الثلث الجلي، والديواني، والرقعة، والنستعليق، والنسخ)".

وتابع أن "النتائج بينت تفوقا كبيرا للمدرسة الإندونيسية التي حصدت المراكز الثلاثة الأولى في خط الثلث الجلي، بالإضافة إلى حصولها على المركزين الأول والثاني في الخط الديواني، بينما جاءت مصر في المركز الثالث".

وبين أن "محور خط النستعليق جاءت نتائجه بحصول إيران على المراكز الثلاثة الأولى، فيما قدم العراق حضورا مميزا في خط النسخ بفوزه بالمركزين الأول والثالث، مقابل حلول إندونيسيا في المركز الثاني، أما محور خط الرقعة فقد شهد حصول إندونيسيا على المراكز الثلاثة الأولى".

وتعد مسابقة وارث الانبياء(عليه السلام) احدى ابرز المبادرات الفنية التي ترعاها العتبة الحسينية المقدسة لاحياء التراث الخطي الاسلامي وتعزيز التواصل بين الخطاطين الدوليين.

