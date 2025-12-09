إقامة المؤتمر الدولي الرابع والعشرون لتلاوة القرآن الكريم في دكا

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ افتُتح المؤتمر الدولي الرابع والعشرون لتلاوة القرآن الكريم، الذي تنظمه جمعية اقرأ، في مسجد بيت المكرم الوطني بدكا.

حضر الفعالية وزير الشؤون الدينية في بنغلاديش، وممثلون عن سفارات مختلف الدول الإسلامية، وقراء قرآن كريم مرموقين من إيران ومصر وباكستان والفلبين وبنغلاديش.

وفي كلمته، قال مستشار المركز الثقافي الإيراني في بنغلاديش، السيد رضا مير محمدي، إن بنغلاديش من أكثر الدول نشاطًا في مجال الفعاليات القرآنية الدولية، حيث تُقام فيها العديد من البرامج القرآنية الدولية سنويًا. وأكد على متانة العلاقات والتعاون الفعال بين إيران وبنغلاديش في هذا المجال. وأشار إلى أن المؤتمر القرآني الإيراني الأخير الذي عُقد في دكا لاقى استحسانًا كبيرًا.

كما يشارك في هذا المؤتمر القارئ الإيراني الشهير عالميًا، مهدي غلام نجاد، وسيتلو القرآن الكريم. وأضاف المستشار الثقافي الإيراني أن الهدف الرئيسي من مثل هذه الفعاليات القرآنية المؤثرة هو فهم تعاليم القرآن الكريم بشكل عميق وتطبيقها في الحياة الواقعية.

أكد على أن التغلب على الأزمات المختلفة التي تواجه الأمة الإسلامية اليوم يتطلب اتباع نهج القرآن الكريم.

وأضاف أن القضية الأكثر إلحاحًا في العالم الإسلامي اليوم هي فلسطين وغزة. ولا يمكن شفاء هذا الجرح العميق إلا بتطبيق تعاليم القرآن الكريم المُمكّنة.

إن شاء الله، بفضل قوة المقاومة الإسلامية واتباع مُثُل القرآن الكريم، ستتحرر فلسطين في نهاية المطاف، وستتحرر هذه الأرض المقدسة من الاحتلال الصهيوني.

وفي الجزء الثاني من البرنامج، قدم قراء من إيران ومصر وباكستان والفلبين وبنغلاديش تلاوات قرآنية رائعة. خلال المؤتمر الذي يستمر أسبوعين، سيشارك القراء الدوليون المشاركون في فعاليات متنوعة في مدن مختلفة من بنغلاديش ضمن "جولة قرآنية".