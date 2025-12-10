قيادي في "أمن المقاومة" لـ"المجد": 8 منتسبين للميليشيات المتعاونة مع إسرائيل سلموا أنفسهم

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أكد القيادي لـ"المجد الأمني" أن "ثمانية من المنتسبين للميليشيات المدعومة من الاحتلال بادروا خلال الساعات الماضية إلى تسليم أنفسهم للجهات المختصة، وذلك استجابة لإعلان فتح باب التوبة لمدة عشرة أيام".

وأشار القيادي إلى أن "عملية التسليم جاءت بشكل طوعي، بعد تواصل مباشر من بعض العائلات وبدعم واضح من العشائر التي رفعت الغطاء الاجتماعي عن المتورطين، ما أسهم في تسهيل وصولهم للجهات المختصة".

وشدد القيادي على أن "باب التوبة لا يزال مفتوحا أمام بقية المطلوبين خلال المدة المعلنة"، داعيا "كل من تورّط إلى استثمار هذه الفرصة لتسوية أوضاعه وفق الإجراءات المتبعة".

ويأتي ذلك بعد أيام من مقتل ياسر أبو شباب، زعيم الميليشيات المتعاونة مع إسرائيل، وسط تقارير بأن تل أبيب لن تنجح باستخدام هذه الميليشيات لحكم غزة وفرض إملاءاتها.