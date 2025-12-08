كيان الاحتلال يبدأ بناء المرحلة الأولى من الجدار الأمني مع الأردن

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ بدأت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم الاثنين، أعمال بناءٍ لإنشاء جدار على طول الحدود مع الأردن انطلاقا من منطقة الغور، وفق ما أعلنت وزارة جيش الاحتلال.

وذكرت أن العمل في إنشاء الجدار على الحدود مع الأردن سيتم على مقطعين، ويمتد لنحو 500 كيلومتر من جنوب هضبة الجولان حتى شمال إيلات.

وأشارت إلى أن المرحلة الأولى ستشهد بناء قطاعين من الجدار بطول 80 كم لكل منهما في الجزء الشمالي الشرقي من الحدود بين إسرائيل والأردن.

ونقلت صحيفة “هآرتس” العبرية عن وزارة الجيش أن تكلفة المشروع، الذي يشمل إنشاء جدار متعدد الطبقات، تقدر بنحو 5.5 مليار شيقل.

وبموازاة أعمال البناء، تواصل وزارة الجيش تخطيط المقاطع المزمع إقامتها لاحقاً بما يتسق مع “المفهوم الأمني على الحدود والأدوات المطلوبة لتحقيق ذلك”.

وتشارك في أعمال البناء هيئات مختلفة، من بينها “مديرية الحدود وخط التماس”، شعبة الهندسة والبناء في وزارة الأمن، القيادة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحسب بيان للوزارة.

وذكرت الوزارة أن “مشروع تعزيز الأمن القومي وإحكام القبضة والسيطرة الاستراتيجية على الحدود الشرقية هي جزء أساسي من استراتيجية وزارة الأمن (الجيش) والسياسات التي يقودها مدير عام الوزارة، اللواء في الاحتياط أمير برعام”.

والحدود الأردنية هي أطول حدود مشتركة مع إسرائيل، ويبلغ طولها 335 كيلومتراً، منها 97 كيلومتراً مع الضفة الغربية.

وفي 18 مايو/ أيار الماضي، قالت القناة 12 العبرية إن المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) صادق على بناء ما سماه “جدارا أمنيا” على الحدود مع الأردن. وأرجعت القناة حينها هذه الخطوة إلى ما قالت إنهما “حادثتي تسلل” تمكن خلالهما أجانب من دخول إسرائيل دون أن ترصدهم السلطات.

