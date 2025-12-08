إقامة محفل قرآني في باحة الصحن المطهّر للإمام أمير المؤمنين (ع)

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أقامت الأمانة العامّة للعتبة العلويّة المقدّسة، ممثّلةً بدار القرآن الكريم التابعة لقسم الشؤون الفكرية والثقافية، المحفل القرآني في باحة الصحن العلويّ المطهّر ، وهو أحد فعاليات مهرجان العفاف السنوي الثامن عشر، الذي يقام بمناسبة ذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام).

وفي هذا السياق صرَّح مسؤول شعبة دار القرآن الكريم، الخادم علاء محسن، قائلًا: "أقيم المحفل القرآني في باحة الصحن العلويّ المطهّر ، بمشاركة قرّاء بارزين منهم القارئ جلال البهادلي، والمنشد علاء الكربلائي، والمنشد تقي شكري، مبينا ان المحفل تضمن فقرات متنوعة ابرزها تقديم جوائز وهدايا للزائرين من قبل الامانة العامّة للعتبة العلوية المقدسة".

يشير إلى أنَّ مهرجان العفاف السنوي يتضمّن فعاليات منوَّعة تستمرُّ لمدّة اسبوع كامل، إذ ستتضمن الفعاليات إقامة مهرجاني التكليف السنوي وعباءتي وفعاليات نسوية وبرامج ثقافية واجتماعية وأخرى خاصّة بالأطفال بمشاركة مختلف الفئات المجتمعية.

