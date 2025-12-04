السفير الإندونيسي في العراق يشيد بدور العتبة الحسينية بالأنشطة القرآنية الواسعة في إندونيسيا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ التقى مستشار الأمين العام للعتبة الحسينية للشؤون القرآنية الشيخ حسن المنصوري ورئيس مركز بَيِّنَة للأمن الفكري والثقافي الشيخ علي القرعاوي والمشرفان على مركز التبليغ القرآني الدولي الأستاذ منتظر المنصوري والأستاذ محمد باقر المنصوري، بالسفير الإندونيسي الجديد في العراق (ديديك أيكو بوجيانتو) وذلك في مقرّ السفارة بالعاصمة بغداد.

ومن جانبه رحب السفير الإندونيسي رحّب بالوفد، معرباً عن اطّلاعه على الأنشطة القرآنية الواسعة التي قدّمتها العتبة الحسينية المقدسة في إندونيسيا خلال الخمسة عشر عاماً الماضية، وأشاد بجهود مركز التبليغ القرآني الدولي في تعليم القرآن الكريم وإقامة البرامج والمحافل القرآنية في كبرى المساجد والمعاهد الدينية هناك، مؤكداً أن هذه الجهود تركت أثراً طيباً في نفوس الشعب الإندونيسي وأسهمت في تعزيز أواصر المحبة بين الشعبين الإندونيسي والعراقي.

وأضاف الموفد أن: "الوفد دعا السفير بوجيانتو إلى زيارة كربلاء المقدسة واللقاء بالمتولي الشرعيّ والأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة، والاطلاع عن قرب على مشاريعها الثقافية والخدمية، مؤكداً استعداد المركز لتطوير مسارات التعاون المشترك مع المؤسسات القرآنية والدينية في إندونيسيا خلال المرحلة المقبلة".

