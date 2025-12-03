  1. الرئيسية
  2. الدول العربیه
  3. أخبار العراق

إقامة ملتقى السيدة الزهراء (عليها السلام) التربوي في جامعة القاسم الخضراء

3 ديسمبر 2025 - 15:39
رمز الخبر: 1757232
إقامة ملتقى السيدة الزهراء (عليها السلام) التربوي في جامعة القاسم الخضراء

أقيم ملتقى السيدة الزهراء (عليها السلام) التربوي في جامعة القاسم الخضراء بمحافظة بابل، وتحت شعار: "الزهراء (عليها السلام) أنموذج الوعي والورع والمسؤولية في زمن التحديات".

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أقام قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة ملتقى السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) التربوي في جامعة القاسم الخضراء بمحافظة بابل.

ونظّم النشاط مركز ملتقى القمر الثقافي التابع للقسم، تحت شعار: "الزهراء (عليها السلام) أنموذج الوعي والورع والمسؤولية في زمن التحديات"، ضمن فعاليات برنامج الطالب الفعّال، وبالتعاون مع كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في الجامعة.

وقال مدير المركز الشيخ حارث الداحي، إنَّ الملتقى تضمن مجموعة متنوعة من الانشطة الثقافية والعلمية، منها محطة (اقرأ وتملك) الهادفة إلى تعريف الطلبة بالكتب والمؤلفات الفكرية والدينية الصادرة عن قسم الشؤون الفكرية.

وأضاف، أنَّ الملتقى شهد تنظيم معرض تضمن أعمالاً وتصاميم تسلط الضوء على سيرة السيدة الزهراء (عليها السلام)، فضلًا عن ندوة حوارية شكلت منصة للنقاش وتبادل الأفكار مستلهمةً الدروس من حياتها.
...........
انتهى/278

سمات

اخبار ذات صله

تعليقك

You are replying to: .
captcha