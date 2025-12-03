إقامة ملتقى السيدة الزهراء (عليها السلام) التربوي في جامعة القاسم الخضراء

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أقام قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة ملتقى السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) التربوي في جامعة القاسم الخضراء بمحافظة بابل.

ونظّم النشاط مركز ملتقى القمر الثقافي التابع للقسم، تحت شعار: "الزهراء (عليها السلام) أنموذج الوعي والورع والمسؤولية في زمن التحديات"، ضمن فعاليات برنامج الطالب الفعّال، وبالتعاون مع كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في الجامعة.

وقال مدير المركز الشيخ حارث الداحي، إنَّ الملتقى تضمن مجموعة متنوعة من الانشطة الثقافية والعلمية، منها محطة (اقرأ وتملك) الهادفة إلى تعريف الطلبة بالكتب والمؤلفات الفكرية والدينية الصادرة عن قسم الشؤون الفكرية.

وأضاف، أنَّ الملتقى شهد تنظيم معرض تضمن أعمالاً وتصاميم تسلط الضوء على سيرة السيدة الزهراء (عليها السلام)، فضلًا عن ندوة حوارية شكلت منصة للنقاش وتبادل الأفكار مستلهمةً الدروس من حياتها.

