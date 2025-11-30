تحت عنوان "دور المرأة في المجتمع"..فضل الله: للمرأة دورها الرسالي والانساني في صناعة مستقبل الأمة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ عقد العلّامة السيّد علي فضل الله لقاءً بعنوان "دور المرأة في المجتمع"، وذلك بدعوة من مؤسّسة المرأة العراقية، وبحضور حشد من الأخوات الناشطات في العمل الاجتماعي.

استهلّ اللقاء بكلمة ترحيبية، ثم تحدّث سماحته شاكرًا المؤسسة على دعوتها الكريمة، ومثمنًا الدور الذي تقوم به المرأة على مختلف الصعد، ولا سيما في مجال توعية المجتمع والنهوض به.

وأشار سماحته إلى أهمية دور المرأة في تطوير المجتمعات وتحصينها في مواجهة الآفات الداخلية والخارجية، وذلك من خلال دورها المحوري في تربية وتنشئة جيل مؤمن وواعٍ، قادر على مواجهة التحديات والضغوط التي تعصف بأمتنا.

وأكد على الدور الرسالي للمرأة من خلال امتلاكها عناصر المعرفة والوعي، فهي شريكة الرجل في بناء وصناعة مستقبل واعد على المستويات الثقافية والتربوية والاجتماعية والسياسية والعلمية والاقتصادية.

ولفت إلى أن الإسلام عزّز مكانة المرأة وأثنى على دورها، وقدّم نماذج مشرّفة في مقدمتها السيدة فاطمة الزهراء(ع) والسيدة زينب(ع)، اللتان تجسّدتا فيهما الصورة المشرقة لدور المرأة الفاعل والمسؤول.

وأشار سماحته إلى أنّ الغرب يحاول الدخول إلى مجتمعاتنا عبر تشويه تعاليم الإسلام المتعلقة بالمرأة، من خلال نشر مفاهيم خاطئة تهدف إلى ضرب القيم التي تحكم حياتنا. وفي المقابل، هناك عادات وتقاليد في مجتمعاتنا لا تمتّ إلى حقيقة الإسلام بصلة، إذ إن المرأة ليست على هامش المجتمع، بل هي شريكة كاملة في بنائه.

وختم سماحته بالتأكيد على الدور الرسالي والإنساني للمرأة في صناعة مستقبل الأمة، داعيًا إياها إلى عدم الانشغال بالمظاهر الخارجية أو الوقوع في أسر الجمال الشكلي، بل تعزيز حضورها الواقعي والفعّال في الحياة العامة .

