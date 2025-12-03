إطلاق مشروع زراعة 15 ألف نبتة لتعزيز البيئة في مدينة النجف الأشرف

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ انطلاقاً من حرصها على تقديم أفضل الخدمات لأبناء محافظة النجف الأشرف، بادرت الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة إلى إطلاق حملة بيئية واسعة لزراعة آلاف الأشجار و تحت شعار "على حب علي نزرع" بهدف تعزيز المساحات الخضراء وخلق بيئة صحية مستدامة في عموم أحياء المدينة.

وقال الخادم أحمد الزوركاني مسؤول مركز قنبر للمتشرفين بالخدمة:" الحملة ستشمل جميع المناطق السكنية في النجف الأشرف، من خلال توزيع النباتات والأشجار على الأهالي وبث روح المشاركة المجتمعية في الحفاظ على بيئة نظيفة وجميلة".

وأضاف:" تهدف الحملة إلى زيادة الغطاء النباتي، وتحسين جمالية الشوارع، والحد من التلوث، بما ينعكس إيجاباً على الصحة العامة وجودة الحياة لسكان المدينة".

وأوضح الزوركاني قائلاً:" بحسب الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة، فإن الحملة تتضمن توزيع 15ألف نبتة من أشجار (الألبيزيا والأكاسيا) مع استمرار الجهود والعمل المتواصل من قبل كوادر العتبة لدعم هذا المشروع البيئي المهم ".

ودعَت الأمانة جميع أهالي النجف الأشرف إلى المشاركة الفاعلة في الحملة لما لها من أثر إيجابي طويل الأمد على المدينة وأبنائها.

