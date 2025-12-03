قاليباف يؤكد أنّ الأميركيين ليسوا صادقين في المفاوضات ولديهم مؤامرات ضدّ إيران

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، أنّ ظروف إيران الدفاعية حالياً "أفضل من السابق"، وأنّ ردّها على أيّ عدوان "سيكون أكثر حزماً ودقة".

وفي ردّه على سؤال مراسل الميادين، خلال مؤتمر صحافي عقده لمناسبة يوم المجلس في إيران، شدّد قاليباف على أنّ إيران "فرضت نفسها بقوة في الساحة، ومن يريد التفاوض معها عليه أن يقبل التفاوض في ظروف واقعيّة متكافئة".

وفي هذا السياق، أوضح قاليباف أنّ المشكلة الرئيسية في المفاوضات مع الولايات المتحدة هي "أطماع الطرف الآخر، ومحاولة فرضه إملاءات محدّدة".

وبيّن أنّ الولايات المتحدة "خانت طاولة المفاوضات في العدوان الأخير، وأثبتت أنّها ليست أهل مفاوضات"، مؤكّداً أنّ الأميركيين "ليسوا صادقين، ولديهم مخططات ومؤامرات ضدّ إيران".

كما أكد أنّ إيران تريد المفاوضات، مشدّداً على أنّها يجب أن تتمّ "في ظروف متكافئة، لكنّ الطرف الآخر يسعى إلى إخضاعها"، مضيفاً: "الطرف الآخر شاهد قوتنا في التصدّي لعدوانه الأخير ويريد أن يفرض علينا تقليص مدى صواريخنا".

وتطرّق قاليباف إلى تفعيل "آلية الزناد" ضدّ إيران، مؤكداً أنّ ذلك تمّ "بأمر مباشر من الولايات المتحدة"، وأنّ "القرارات الأوروبية الخاطئة وغير المدروسة أدّت إلى حذف الدور الأوروبي من الساحات الدولية".

وتابع: "لم يعد هناك اليوم دور لأوروبا في الملف الإيراني، وحتى في الملف الأوكراني".

