برعاية العتبة الحسينية..مواصلة العمل في مشروع مركز نور الامام الحسين (عليه السلام) للمكفوفين بمحافظة كربلاء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ اعلن قسم المشاريع الهندسية والفنية في العتبة الحسينية المقدسة، عن مواصلة العمل في مشروع مركز نور الامام الحسين (عليه السلام) للمكفوفين بمحافظة كربلاء المقدسة.

وقال مسؤول في القسم"قسم المشاريع الهندسية والفنية في العتبة الحسينية المقدسة يواصل العمل في مشروع مركز نور الامام الحسين (عليه السلام) للمكفوفين بمحافظة كربلاء".

وأوضح البيان أن "المركز يقع على ارتفاع اربعة طوابق ليكون بيئة رعاية متكاملة للمكفوفين وضعاف البصر، حيث يضم قاعات للتأهيل والتدريب، واقساما طبية وعلاجية، وغرف اقامة مجهزة، اضافة الى مرافق خدمية مساندة".

وأضاف البيان أن "جميع الاعمال تنفذ بإشراف وجهد كوادر قسم المشاريع الهندسية والفنية لضمان تقديم افضل مستويات الخدمة لهذه الشريحة المهمة من المجتمع".

وتولي العتبة الحسينية المقدسة اهتماما بالغا بالفئات ذوي الاحتياجات الخاصة وخصوصا المكفوفين وضعاف البصر انطلاقا من قيمها الانسانية والاجتماعية، وتشمل جهودها دعم معاهد المكفوفين بالمعدات التعليمية المتخصصة، وتأهيل الكوادر التدريسية، وتوفير بيئات تعليمية متكاملة تساعد الطلبة على اكتساب المهارات العلمية والحياتية.

