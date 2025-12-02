هرتسوغ رداً على طلب نتنياهو العفو: سآخذ مصلحة "إسرائيل" فقط في الاعتبار

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، إنّه "سيأخذ مصلحة إسرائيل والإسرائيليين فقط في الاعتبار"، وذلك في رده على الطلب الذي تقدّم به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لمنحه العفو، مؤكداً أنّ خطوة نتنياهو "تقلق الكثيرين".

وفي بيان صادر عن مكتبه، أضاف هرتسوغ أنّ ما وصفه بـ"الخطاب العنيف، لن يثنيه عن قراره"، مضيفاً أنّ طلب العفو "سيُعامل بدقة ووضوح".

وكانت صحيفة "إسرائيل هيوم" تناولت طلب العفو موضحةً أنّ نتنياهو يطلب من هرتسوغ منحه العفو "باسم المصلحة العامة"، إلا أنّه "من وراء المبررات المتعلقة بتوحيد الإسرائيليين، يقترح فعلياً صفقةً تقضي بإلغاء التعديلات القضائية، مقابل العفو".

ولفتت الصحيفة إلى أنّ نتنياهو وعد في الطلب بأنّ العفو "سيمكّنه من العمل على توحيد الإسرائيليين، وحتى التعامل مع قضايا إضافية، مثل النظام القضائي والإعلام".

وإزاء ذلك، رأت الصحيفة أنّ نتنياهو، عبر إشارته إلى العودة للتعامل مع القضايا الإضافية، "يقترح فعلياً الابتعاد عن الإصلاحات القضائية"، أي أنّه "يقترح العودة إلى نموذجه القديم، وإعادة تموضعه إلى جانب المعسكر المعارض للتغييرات الجوهرية في النظام القضائي".