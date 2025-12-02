زعيم شيعي لبناني للبابا ليو: جوهر الإسلام هو المساواة والكرامة الإنسانية والتعايش السلمي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، خلال لقائه بالبابا ليون الرابع عشر، أن الثقافة الروحية للإسلام تقوم على المساواة والكرامة الإنسانية، وأن تعاليم النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) والإمام علي (عليه السلام) تُبرز أهمية الأخوة الإنسانية والعيش المشترك. خلال لقاء حواري بين الأديان في ساحة الشهداء بوسط بيروت، التقى الشيخ علي الخطيب، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، بالبابا ليون الرابع عشر، مؤكدًا على الأسس الإنسانية والدينية المشتركة بين المسلمين والمسيحيين. وعبّر الخطيب عن تقديره لزيارة البابا إلى لبنان في ظل الظروف الصعبة الراهنة، واصفًا إياها بفرصة لتعزيز الوحدة الوطنية.

أشار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان إلى أن الثقافة الروحية للإسلام تقوم على المساواة والكرامة الإنسانية، مذكّرًا بتعاليم النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) والإمام علي (عليه السلام) التي تُولي أهمية بالغة للأخوة الإنسانية والعيش المشترك. وقال إن الاختلافات أمر طبيعي، لكن العلاقات بين الناس يجب أن تقوم على الحوار والتفاهم والتعاون، لا على الحروب المفتعلة باسم الدين. كما أشار هذا المرجع الشيعي البارز إلى الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، مؤكدًا أن لبنان، في ظل غياب حكومة فاعلة، مُضطرٌّ للدفاع عن نفسه. ودعا البابا إلى استغلال النفوذ الدولي للعب دور أكبر في مساعدة لبنان على تجاوز أزماته المتراكمة، وخاصةً تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية.