من هو الإمام جميل الأمين؟

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ عُرف سابقًا بوزير العدل، وأصبح الرجل الذي ضحى بحياته من أجل العدالة.

مرضية هاشمي، صحفية بارزة ومخرجة أفلام وثائقية

إنا لله وإنا إليه راجعون "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ" (القرآن الكريم، 2:156)

عُرف سابقًا بوزير العدل، ثم أصبح الرجل الذي ضحى بحياته من أجل العدالة، الإمام جميل الأمين. هذا المناضل الأمريكي من أجل الحرية، والزعيم الروحي، والثوري المناهض للإمبريالية، عاد إلى الله بعد أن أمضى 23 عامًا في السجون الأمريكية. كان أسير حرب، وهي الحرب التي شنتها الولايات المتحدة ضد الأمريكيين السود.ضحى بحياته أولاً من أجل تحرير الأمريكيين السود والأقليات الأخرى في بلدٍ شديد العنصرية. وبعد دراسته واعتناقه الإسلام في سبعينيات القرن الماضي، أصبح قائدًا روحيًا مؤثرًا للغاية في أتلانتا، جورجيا. هداية الناس إلى دين الله. الرجل الذي كان يُعرف باسم إتش. راب براون، والذي كان قادرًا على إحداث موجة من المشاعر بكلماته، أصبح إمامًا قادرًا على تهدئة العاصفة، كما ظهر في حي مسجده. في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، أصبح جنوب غرب أتلانتا، كما هو الحال في العديد من أحياء الأمريكيين السود في الولايات المتحدة، مليئًا بالجرائم والمخدرات، ومميتًا للكثيرين.كان هذا نتيجة حملات مستهدفة شنتها حكومة الولايات المتحدة لمنع الأمريكيين السود من العودة إلى الثورة، كما أصبحوا في الستينيات خلال حركة التحرير السوداء. تم إلقاء الكوكايين والأسلحة في الأحياء السوداء، مما تسبب في الفرقة والجشع والجريمة. ولكن حول مسجد الجماعة، الذي أنشأه الإمام جميل، كان الواقع مختلفًا. حتى تجار المخدرات كانوا يحترمونه وماضيه، وكامتداد للإمام، كانوا يحترمون مسلمي ذلك المجتمع. كانوا يعلمون أنه لا يجب التدخل في شعبه. كان السبب في ذلك متعدد الأوجه. أولاً بسبب الرجل الذي أصبح عليه الإمام جميل الأمين، بعد قبوله الإسلام، وثانيًا، من أجل الرجل الذي كان عليه دائمًا، حتى عندما كان يُعرف باسم إتش راب براون.

وُلِد هيوبرت جيرولد براون (إتش. راب براون) في 4 أكتوبر 1943 في لويزيانا. تقع هذه الولاية في أقصى جنوب الولايات المتحدة. نشأ في حقبة شديدة الفصل العنصري. كان على دراية تامة بالسياسات العنصرية للولايات المتحدة منذ صغره وأصبح ناشطًا عندما كان في المدرسة الثانوية. كان براون متحدثًا بليغًا ومتشددًا بشأن أهمية المساواة للسود والأقليات الأخرى في الولايات المتحدة. كطالب جامعي، أصبح جزءًا من لجنة التنسيق الطلابية اللاعنفية (SNCC). كانت منظمة غير عنيفة للحقوق المدنية، يديرها طلاب جامعيون، تناضل ضد الفصل العنصري وقمع السود. كانوا ينسقون الاعتصامات والمظاهرات وأشكال مختلفة من الاحتجاجات اللاعنفية لإظهار ازدرائهم للعنصرية والتمييز ومحاولة إحداث تغييرات في النظام العنصري.

ومع ذلك، بحلول منتصف الستينيات، عندما استمر القمع الأبيض في التصاعد، أصبح إتش راب براون، الذي أصبح في ذلك الوقت رئيسًا للجنة التنسيق الطلابية اللاعنفية، عضوًا في حزب الفهود السود لأنه كان أكثر تشددًا. شغل منصب وزير العدل في الحزب. آمن الفهود السود بتثقيف السود ليتعلموا تاريخهم. أنشأوا برامج إفطار مجانية واستغلوا هذا الوقت كفرصة لإطعام الأطفال وتثقيفهم. كما أنشأ الفهود السود عيادات صحية، واعتقدوا أن السود يجب أن يراقبوا أحيائهم، بسبب تمييز الشرطة ووحشيتها ضدهم. أرادوا إبعاد الشرطة عن أحيائهم لأنها كانت التهديد الحقيقي لهذه الأحياء السوداء.

كان إتش. راب براون متحدثًا ديناميكيًا، ولذلك عُرف بلقب "راب". كان قادرًا على إلهام جمهوره بخطاباته الثورية. تحدث عن المجمع الصناعي العسكري وكيف أن إصلاح النظام الأمريكي لا سبيل له إلا بالثورة. وقال إنه نظرًا لطريقة بناء النظام، حتى لو انتُخب رجل أسود رئيسًا، فلن يُغير ذلك الوضع الراهن للسود، لأن هذا الرئيس سيلتزم ببساطة بالنظام نفسه الذي سمح له بالرئاسة. لذا، يجب تغيير النظام بأكمله. وقال إن الأفراد لا يُحدثون فرقًا في النظام السياسي للولايات المتحدة، لأن النظام بأكمله كيان يُدار من قِبل المجمع الصناعي العسكري.

كان قائدًا كاريزميًا وملهمًا، استطاع جذب الشباب والكبار على حد سواء. ولذلك، استُهدف من قِبل الحكومة الأمريكية العنصرية البيضاء. ودعت مذكرة سرية لمكتب التحقيقات الفيدرالي عام ١٩٦٧، كُشف عنها لاحقًا، إلى "تحييده". كان أحد أبرز الثوار السود الذين استهدفهم مكتب التحقيقات الفيدرالي بوسائل مختلفة. كان برنامج "كوينتيلبرو" برنامجًا غير قانوني لمكتب التحقيقات الفيدرالي، أدى في النهاية إلى تدمير منظمات تحرير السود، من خلال اغتيال الأفراد أو تشويه سمعتهم، وسجن النشطاء، وبذل كل ما في وسعه لتدمير الأفراد المتورطين، وتدمير حركات التحرير بشكل عام. في سبعينيات القرن الماضي، أُرسل براون إلى السجن، وهناك درس وانتهى به الأمر باعتناق الإسلام. غيّر اسمه إلى جميل الأمين، وبمجرد إطلاق سراحه، أسس المسجد المجتمعي، المعروف أيضًا باسم مسجد ويست إند في أتلانتا، جورجيا.

ازدادت شعبيته، فطلب من المسلمين العيش بالقرب من المسجد، وتأسيس أعمال تجارية هناك، وتكوين جالية، مُرسخًا بذلك نمط حياة إسلامي في حي أتلانتا الجنوبي الغربي. واصل الإمام جميل التدريس، كعادته، وكان فعالًا جدًا في مكافحة الجريمة والمخدرات في المنطقة. قد يظن المرء أن شخصية دينية ملهمة كهذه ستُعتبر المواطن المثالي للشرطة لمعارضته الجريمة وانتشار المخدرات في المجتمع، لكن الواقع مختلف تمامًا.علّم الناس أن النظام الأمريكي الفاسد هو الذي أراد أن يتعاطى الناس المخدرات، حتى لا يتمكنوا من التفكير في مصدر اضطهادهم. أرادت "القوى المسيطرة" أن تمتلئ الأحياء السوداء بالجريمة. لم يرغبوا أبدًا في رؤية تلك الطبيعة الثورية التي حدثت في الستينيات لتعود. ألهم الإمام جميل الناس على السعي ليكونوا أفضل ما يمكنهم وألهم الكثيرين للتحول إلى الإسلام ومقاومة اضطهادهم. علمهم الاستسلام لله (سبحانه وتعالى). لطالما اعتبره النظام الأمريكي تهديدًا، مما جعله أحد كبار الثوار السود تحت المراقبة وجهود التعطيل من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي. تم استهدافه مرارًا وتكرارًا من قبل COINTELPRO، وهو برنامج غير قانوني من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، لتشويه وتعطيل نشاطه ودعوته للناس للوصول إلى تحريرهم النهائي وهو الاستسلام لله (سبحانه وتعالى).

على الرغم من عيشه حياةً مستقيمة وكونه مصدر إلهام للكثيرين، ظلّ مستهدفًا من قِبل نظامٍ لم يتسامح مع قائدٍ مسلمٍ شجاعٍ وديناميكي. في مارس/آذار عام ٢٠٠٠، اتُهم الإمام جميل الأمين بقتل ضابط شرطة وإصابة آخر بالقرب من متجره. أنكر الإمام جميل هذه التهم دائمًا. لم يُعثر على بصماته على المسدس. قال النائب المصاب إن الإمام جميل هو من أطلق النار عليه، إلا أن شاهدًا آخر نفى ذلك. اعترف رجلٌ آخر بالجريمة وقدم تفاصيلَ عمّا حدث، لكن المحاكم لم تقبل اعترافه.

كان من الواضح أن النظام الأمريكي قد نصب العديد من الثوار السود السابقين، وكذلك الإمام جميل الأمين. استُهدف الثوار بطرق مختلفة، من حملات التضليل لإحداث انقسام بينهم إلى القتل أو السجن. استُخدمت جميع الأساليب لتدمير صحوة وتحرير أمريكا السوداء. ضحى الإمام جميل بحياته ليُدرك الآخرون الحقيقة، وخلال سجنه، عذبه النظام ببطء حتى الموت. قضى 8 سنوات في الحبس الانفرادي دون أي اتصال بشري تقريبًا. ثم عانى من الإهمال الطبي بسبب تأخر علاجه من السرطان. في 23 نوفمبر 2025، عن عمر يناهز 82 عامًا، نال أخيرًا الحرية التي لم ينعم بها طوال حياته.

ما فعلته الحكومة الأمريكية به يُثبت مجددًا زيف ادعاءاتها بحقوق الإنسان. وكما قال الإمام خامنئي: "أولئك الذين يدّعون دعم حقوق الإنسان ينتهكون أبسط حقوق الإنسان في سجونهم، وفي أنحاء مختلفة من العالم، وفي علاقاتهم مع الدول الأخرى، وحتى في بلدانهم! هؤلاء يتحدثون عن حقوق الإنسان! إنهم يُشرّعون التعذيب! أليس هذا عارًا على دولة؟ عندما تُشرّع دولة تعذيب سجنائها، أليس هذا عارًا عليها؟ ومع ذلك، يدّعون دعم حقوق الإنسان! يدّعون الدفاع عن شرف الإنسان! عندما يُقارن جمهورهم في جميع أنحاء العالم ادعاءاتهم بسلوكهم، يسخرون منهم. من سيصدق مثل هذه الادعاءات؟" لقد أصبح بطلًا ضحّى بحياته مُقدّمًا مثالًا على معنى الحرية الحقيقية. رحم الله روحه الطاهرة.